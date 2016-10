PM apreende 111 armas e recupera 187 veículos no Segundo Distrito da capital

O Segundo Batalhão da Polícia Militar (2° BPM) vem realizando um trabalho por meio do policiamento preventivo e repressivo na área que corresponde aos 43 bairros pertencentes a regional. Reflexo dessas ações são os resultados operacionais referentes ao período entre os meses de janeiro a outubro deste ano.

De acordo com a Análise Criminal, de janeiro até agora, além da apreensão de 111 armas de fogo e a recuperação de 187 veículos (entre motos e carros), o 2° BPM realizou 32.986 abordagens a pessoas suspeitas, 113 capturas de foragidos do sistema penitenciário, 331 fiscalizações em bares e 1.447 prisões ao longo do ano.

“O desempenho operacional da unidade é fruto do trabalho desenvolvido pelos policiais militares que, diuturnamente, patrulham as ruas desta regional. O Comando do Batalhão, também, trabalha de forma preventiva junto à comunidade no intuito de conscientizá-la sobre sua importância colaborativa para Segurança Pública”, destacou o comandante do 2° Batalhão, tenente-coronel Ezequiel Bino.

Ações sociais e preventivas

Os dados ainda apontam a realização de 1.163 visitas comunitárias, o acompanhamento de 56 mulheres com medidas protetivas, 3.544 visitas escolares e 119 palestras didáticas a comunidade. Ao todo, a unidade militar desenvolve um trabalho de cunho pedagógico e conscientizador em 54 escolas públicas somente naquela regional.