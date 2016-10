Idaf inicia segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa

O Governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), em parceria com o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária (Fundepec), inicia nesta terça-feira, 01, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todo o estado.

A vacinação é obrigatória e os produtores rurais terão até o dia 30 de novembro para imunizar todo o rebanho bovino. Segundo levantamento do Idaf, o rebanho acreano é estimado em mais de 2, 8 milhões de animais.

Uma novidade na campanha de vacinação deste ano é a implantação, ainda em fase de testes, da declaração online de vacinação. O serviço vai permitir que a declaração seja feita pela internet, sem a necessidade do produtor ir até um dos escritórios do instituto.

A parceria do Governo do Estado com os produtores rurais resulta no fortalecimento da cadeia produtiva da pecuária. Exemplo é que o Acre há 11 anos é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre de febre aftosa.