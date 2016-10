Basa assume liderança na IX copa bancária socyte 2016

Dois duelos foram travados ultimo sábado (29) de outubro na IX copa bancária socyte no campo da AABB.

O Basa segue invicto com duas vitorias, em dois jogos, desta vez venceu o Bradesco por 4 x1. O técnico Cleudimar Barbosa tem mostrado que a equipe tem foco e disposição para continuar abrilhantando esse campeonato.

Na segunda partida a Caixa Econômica que até então liderava, foi derrotada pelo estreante BB AABB (BANCO DO BRASIL) por 2×1 comandada pelo técnico Mauro de Deus. Foi um jogo duro de muita correria, com gol de mão bem anulado da equipe do BANCO DO BRASIL. A folga da rodada ficou com o BB OLD UNITED (BANCO DO BRASIL). No próximo sábado (05) no campo da AABB terá início da 3° rodada, as 16 horas a caixa enfrenta BB OLD UNITED que busca a recuperação na competição. No segundo jogo da tarde as 17 horas O BB AABB enfrenta o BRADESCO. A folga da rodada ficará com o BASA.



A equipe comandada pelo vice presidente do sindicato Neném Almeida, tem mostrado preparo e eficiência na organização na IX Copa Bancária . Segundo ele, mesmo com pouco recurso não tem medido esforços para melhorar a estrutura do torneio que conduzem a cada ano com muita seriedade e responsabilidade. O sindicalista comenta ainda que o nível da competição tem sido cada vez mais elevado, tornando assim uma bela disputa a cada jogo.