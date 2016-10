Vereador eleito preso com maconha diz que droga é para consumo

O vereador eleito no município de Pauini, Antonio Reinaldo da Silva, conhecido como ‘Tiú do Mapiá’, 37 anos, foi preso na noite de sábado (29), por volta das 23h30min, em Boca do Acre, Antes era tido como suspeita de tráfico de drogas, agora foi rebaixado para consumo.

Somente hoje o delegado de Polícia Civil deu os números reais da droga que foi encontrada com o vereador e um comparsa. De acordo com o delegado Carlos Pedro, Tiú estava em posse de 03 porções, que somadas perfaziam o peso de 171,21 gramas de maconha.

O delegado informou ainda que o vereador, junto com o companheiro de ocorrência, foram liberados por ser confirmado que a droga era para consumo e não para venda, portanto, não configurando tráfico de droga, como havíamos afirmado na matéria anterior.

Tiú foi candidato a vereador na chapa da prefeita eleita, Eliana Amorim, na coligação POR UM PAUINI MELHOR. Ele conseguiu a 11ª vaga do legislativo pauiniense, com 118 votos, que segundo informações, foram conseguidos todos na urna da vila Céu do Mapiá, local onde reside.