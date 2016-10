Sesc realiza II feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos

O Serviço Social do Comercio no Acre (Sesc/AC), realiza, nos dias 03 e 04 de novembro, no período das 17h às 20h, a II Feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) com alunos da escola Sesc de Ensino Infantil e Fundamental. Esta é ,ais uma parceria entre Sesc e em parceria como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A iniciativa dissemina o empreendedorismo nas instituições de ensino, caracterizando-se pela implementação deste tema na grade curricular para crianças e jovens e promovendo estímulo ao comportamento empreendedor e orientação para o plano de negócios com aprofundamento gradual, além de abordar temas como cultura da cooperação e da inovação, eco sustentabilidade, ética e cidadania.

As atividades do JEPP foram desenvolvidas com todos os alunos da escola Sesc. Ao todo, aproximadamente 600 crianças trabalharam temáticas como temperos naturais, ervas aromáticas, brinquedos ecológicos, locadoras de produtos e espaço gastronômico. O grupo de professores instrutores foram capacitado pelo Sebrae no mês de setembro deste ano, em 30 horas de curso e sensibilização.

Na feira, os jovens puderam vender os produtos produzidos por eles, conhecendo na prática, o retorno que o empreendedorismo pode gerar. O dinheiro arrecadado foi revertido em uma festa de confraternização da escola com todos os seus estudantes.