Prefeito acompanha construção de contenção no bairro Quinze

Até dezembro, a tradicional Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze vai ganhar um mirante para que as pessoas possam apreciar a vista às margens do Rio Acre. O mirante será a última etapa da obra de contenção do barranco do Rio Acre, próximo ao Mercado daquela localidade, executada pela prefeitura de Rio Branco. O prefeito Marcus Alexandre vistoriou a obra no último sábado, 29.

Cerca de 70 por cento do serviço já foi executado: foram feitas as fundações, com mais de 12 metros de profundidade, e a primeira parte do muro de contenção de 53 metros de extensão. Depois do muro concluído será feita a urbanização da área com grama, plantas, guarda-corpo, bancos e iluminação. “Esse local fica na curva do Rio Acre e recebe muita pressão, por isso fizemos fundações de 10, 12 metros. Depois de tudo pronto, vamos fazer um belo mirante onde as pessoas poderão passear. Estamos trabalhando concluir tudo até dezembro”, explicou o prefeito.

O comerciante Onofre Nogueira, que tem um restaurante ao lado de onde é feita a intervenção no barranco do Rio Acre, conta que está há 27 anos no local e temia perder o negócio. Agora, tranquilo, ele acredita que a clientela vai aumentar, já que o mirante deve atrair muitos visitantes. Seu Nogueira já pensa em expandir o restaurante, aumentando a quantidade de mesas. “Vou pôr umas mesas aqui embaixo dessa árvore”.

A obra do bairro Quinze é uma das três executadas com recursos do Ministério da Integração Nacional, R$2,3 milhões. As outras são: da encosta do Rio Acre na região do Calçadão Raimundo Escócio, no bairro da Base, e na região que faz frente à Gameleira. Os desbarrancamentos aconteceram logo depois da enchente histórica do Rio Acre, em 2015.