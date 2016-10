Grupo é preso tentando jogar facas para dentro de Presídio

A polícia conseguiu prender, na madrugada deste domingo, quatro pessoas (três jovens e um adolescente de 17 anos) em flagrante. O grupo estava tentando jogar para dentro do presídio de segurança máxima Antônio Amaro 19 facas peixeiras e 1 facão.

A investigação iniciada ainda não apontou para quem se destinava os armamentos. Um quinto elemento que integrava o bando conseguiu fugir do cerco policial. Ismael Moraes da Silva, 25; Djair Oliveira de Souza, 28; Mateus Ferreira de Araújo, 20 e um adolescente de 17 anos. Todos fazem parte da facção Comando Vermelho, segundo apuração do delegado Rêmolo Diniz.

A Polícia Civil, por meio de monitoramento, sabia da ação dos criminosos. Foi feito um planejamento para a ação policial. O grupo tentava jogar as armas por cima do muro, usando um mecanismo integrado por baladeira, linha de pesca e chumbada. Os jovens “baixaram” um aplicativo em que informava a localização exata de onde seriam jogadas as armas.

Selmo Melo