Coluna Bom Dia

Vitória

O empresário da educação Hildon Chaves, do PSDB, é o novo prefeito de Porto Velho, eleito com 65% dos votos, em uma campanha em que rejeitou a aceitar a baixaria promovida pelo adversário e conseguiu uma vitória que, no início do processo eleitoral, parecia um sonho distante.

Trajetória

Hildon é ex-promotor de Justiça, um dos mais jovens nomeados no país, com 24 anos. Trabalhou em várias cidades de Rondônia e na Capital, onde foi lotado no Tribunal do Júri e hoje é o maior empresário do setor educacional da Região Norte.

Educação

Proprietário do grupo Athenas Educacional – FAMETA – vem mantendo cinco faculdades presenciais nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Acre, e atendendo a mais de 11 mil alunos.

Polos

O Athenas Educacional também mantém cinco Polos de Educação à Distância, em parceria com a Unopar no interior de Rondônia, atendendo mais 8 mil alunos, totalizando mais de 18 mil alunos, e empregando diretamente mais de mil colaboradores diretos.

Ligação

Assim, Hildon tem forte ligação com o Acre e, mesmo sendo do PSDB, apontou a Prefeitura de Rio Branco como um exemplo a ser seguido em Rondônia.

Parcerias

A exemplo de seu colega Marcus Alexandre, de Rio Branco, uma das propostas de Hildon é acelerar as Parcerias Público Privadas. E ambos têm a meta de fazer esse trabalho no saneamento básico, nas redes de água e esgoto. Hildon se comprometeu a abastecer de água e esgoto 100% do município.

Elogio

E ontem, o Jornal Folha de S. Paulo, em editorial, elogiou a proposta da entrada da iniciativa privada nesse setor de saneamento. É uma área muito promissora.

Marcus Alexandre

O prefeito reeleito Marcus Alexandre participou ontem do Seminário Regional para Gestores Eleitos, do TCE, com o objetivo de informar sobre procedimentos de transição, orientar sobre prestação de contas e orientações para os gestores eleitos para o pleito de 2017-2020.

Prioridade

Reconduzido à presidência da Associação de Municípios do Acre, na última sexta-feira, o prefeito Marcus Alexandre, destacou que para a AMAC a conclusão dos mandatos dos atuais prefeitos é uma prioridade.

Limites

“Em Rio Branco, nós cumprimos todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas num momento de queda de receitas, em que não se pode reduzir a estrutura, muitos municípios têm dificuldades. Cabe à AMAC e ao TCE orientar para que se cumpra o que a legislação determina. Na AMAC, nós e toda a equipe estaremos à disposição para atender os que nos procurarem e até ir aos municípios ajudar nas prestações de contas”, disse Marcus Alexandre.

Puladinho

Muitos prefeitos estão no puladinho por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os sucessores (só três prefeitos foram reeleitos) estão assustados com as armadilhas que estão encontrando antes mesmo de assumirem.

Epitaciolândia

De Epitaciolândia, o prefeito eleito Tião Flores foi com o deputado César Messias, ambos do PSB, ao TCE. Eles queriam saber o que fazer, já que o prefeito atual, André Hassem, deu, de forma irresponsável, aumento aos servidores, mesmo orientado pelo tribunal para não fazer isso.

Crime

Se Tião pagar o aumento, estará incorrendo em crime, por ultrapassar o limite da lei. Se não pagar, incorre na ira dos servidores. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega…

IPTU

Ainda em Epitaciolândia, o prefeito eleito está quebrando a cabeça para entender a mágica da evaporação do IPTU. Em 2014, o município arrecadou perto de R$ 1,5 milhão com o imposto, Em 2015, caiu para menos de R$ 1 milhão. Este ano, a arrecadação de IPTU, mesmo com o crescimento da cidade, não chegará a R$ 500 mil. Tem caroço nesse angu.

Porto Acre

Outro mistério ronda a Prefeitura de Porto Acre. O município, que sequer tem hospital, gastou R$ 4,8 milhões com Saúde, mas só R$ 280 mil com medicamentos. O resto foi para a área administrativa, sem chegar aos pacientes, em postos e centros caindo aos pedaços.

Dente

Entre outras aberrações, o município contrata três dentistas com salário de R$ 7 mil, mas eles não atendem ninguém, porque o equipamento odontológico está estragado, precisando do conserto de um compressor que não custa R$ 1 mil.

2018

Encerradas as eleições, começa a corrida para 2018. E as bolas de cristal começaram a trabalhar para valer, ontem, Dia das Bruxas. No plano nacional, há uma aposta que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ficou imbatível para a presidência. Será?

Interna

Na luta interna, ele destruiu o mineiro Aécio Neves, que já pode pedir música no Fantástico, depois da terceira derrota seguida. Perdeu para presidente, perdeu para governador com seu candidato em Minas e agora perdeu com seu candidato a prefeito da Capital. Está destruído politicamente.

Cedo

Mas, ainda é cedo para conjecturas. Falta ver o que acontece no Brasil no ano que vem. Se o país ao menos se equilibrar, mesmo com corte de direitos sociais e trabalhistas, ele pode ser carta forte na mesa. Se o governo Temer desabar, se a Lava Jato chegar ao PSDB, a coisa muda. É muito se…

No Acre

No Acre, o PT sabe que haverá a Queda da Bastilha, o fim do último dos moicanos. As estratégias de resistência precisam ser reforçadas logo agora.

Conselho

Do outro lado, um forte grupo político, com analistas que sabem ler as estrelas e os humores do país, aconselhou o senador Gladson Cameli, do PP, a ficar quieto onde está, aguardando o futuro. Esse grupo considera que a hora do senador ainda não será em 2018, que é uma eleição imponderável.

PSDB

No PSDB do Acre, reforçou-se a posição do deputado Rocha, mais ligado a Alckmin e desabaram as esperanças de Marcio Bittar, que jogou todas as suas fichas em Aécio.

Bloco

Na Frente Popular, alguns apressados que já estavam para por o bloco na rua estão pensando melhor e recolhendo os tamborins, à espera de sinais melhores.

Vitorioso

Cresceu o cacife do PDT na ala esquerda, com a reeleição do prefeito de Fortaleza, ligado a Ciro Gomes. E em Aracaju, deu PCdoB com a esposa do falecido governador Marcelo Deda como vice, pelo PT.

Abstenções

Mas, o maior fenômeno das eleições foi o número de abstenções, de votos nulos e brancos. Eles foram maiores que a votação de candidatos em Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ou seja, há um eleitor que não se sentiu representado nessa eleição a ser conquistado.

Grana

E um dado interessante: 20% dos prefeitos eleitos são, tecnicamente, milionários. A proibição do financiamento acabou por incentivar candidaturas de quem tem dinheiro no bolso.

Conselho

O TCE está dando o seguinte conselho aos prefeitos que estão deixando o cargo: concentração total na folha de pagamento, para deixar tudo liquidado, inclusive o 13º. Para os que entram: atenção com a Saúde, o início do ano letivo e a limpeza urbana. O resto fica para depois.

Corrida

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, admitiu, em um programa de tevê, que, em 2017, haverá uma corrida para a aposentadoria no magistério. Pode atingir até 30% do quadro de professores da rede estadual. Medo da reforma do Temer, mas um caos para a previdência estadual.

Economia

A economia em Rondônia anda parada ao ponto de empresários estarem de olho no que acontece no Acre. Querem saber como Rio Branco conseguiu gerar emprego em meio à crise que assola o país.

Mapa

Criaram um mapa esportivo que mostra o time do coração de cada prefeito das capitais. Como todo mundo sabe, Marcus Alexandre é torcedor do São Paulo.

Hildon

“Como empreendedor de sucesso, Hildon Chaves vai dar um ritmo mais técnico e administrará a capital com uma visão estratégica de um empresário. Será o CEO da Prefeitura de Porto Velho”, noticiam os jornais da capital rondoniense.

Hildon II

O tucano HIldon é o mesmo que veio a Rio Branco filmar os bons projetos da prefeitura da capital acreana apresentando-os como exemplo de gestão eficiente. Com isso, ganhou pontos… e a eleição.

Medicina

Voltou às manchetes a história de que a Bolívia vai oferecer curso de Medicina a R$ 700 na fronteira com o Acre. Essa é uma luta antiga do prefeito Roney Firmino, de Plácido de Castro.

Será

Mas, Roney está na cadeia e Medicina é coisa séria. Será que os principais professores da Bolívia estarão dispostos a dar aulas na Vila Evo, por exemplo?

Consulta

Quem iria com tranquilidade se consultar com um médico formado em Vila Evo Morales?