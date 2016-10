Acre em Foco

Romerito Aquino

Direita cresce

Definitivamente, a direita no Brasil cresceu bastante depois que seus líderes, tendo à frente o ex-candidato derrotado Aécio Neves, o ex-vice e hoje presidente Michel Temer, o Judiciário seletivo e partidário e a grande mídia centraram todas as forças no golpe parlamentar que tirou os governos do PT do poder central do país.

Único culpado

E esse poderio se refletiu, de fato, nos resultados nas últimas eleições municipais, quando figuras exponenciais da direita foram eleitas sem a menor dificuldade no vácuo dos ataques recordes que todos os setores do golpe fizeram contra o Partido dos Trabalhadores, transformando-o no único culpado pela crise econômica do país.

Guinada brasileira

Para a jornalista Tereza Cruvinel, do Portal Brasil 247, por exemplo, a vitória de Marcelo Crivella no Rio “simboliza a conclusão da guinada do Brasil à direita, num giro sem precedentes depois da redemocratização, e que no primeiro turno teve na vitória de João Doria em São Paulo seu sinal mais eloquente”.

Novo mapa

Segundo a jornalista “a direita, assim como a esquerda, tem matizes diversos e todos eles colorem o novo mapa ideológico do Brasil”, como em Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba, onde seus candidatos venceram no segundo turno. Sem o PT, foi fácil até para o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, voltar a se eleger mesmo depois que confessou sentir ânsia de vômito quando sente cheiro de pobre.

Vento global

Em seu artigo, a jornalista Tereza Cruvinel reflete sobre questões como “onde foi que isso começou?” e “quanto tempo vai durar?”, e coloca que “o vento da direita não é apenas brasileiro, é continental, se não global”. “É sobre estes resultados, e avaliando corretamente as razões da derrota, que a esquerda deve se preparar para o novo tempo”, assinala Cruvinel.

Serra tranquilo

A vida de direita passou a ser tão fácil que até o tucano José Serra, ministro das Relações Exteriores do governo Temer, demonstrou não ter a menor preocupação com a delação premiada da Odebrecht, que o apontou como beneficiário de um depósito de R$ 23 milhões em conta secreta na Suíça.

Dinheiro na Suíça

Também pudera, como a grande mídia golpista praticamente não tocou no assunto e a Justiça não quebrou o sigilo da conta, Serra manteve sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas ao postar nas redes sociais foto de seu encontro com o futuro secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, os internautas pediram à Serra que ensinasse Guterres a esconder dinheiro na Suíça.

Grande mídia

Depois de receber do governo Temer aumentos de até 1.129% em seus contratos de publicidade (caso da TV Bandeirantes), como pagamento pelo apoio que emprestaram ao golpe contra Dilma, a grande mídia se vê agora até no direito de questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) os chamados sites estrangeiros independentes com versão em português.

Cartel da mídia

Certamente combinado com Temer, o cartel da mídia impressa, formado por jornalões como Folha, Estadão e Globo, foi ao STF, por meio da ANJ, com um pedido contra sites estrangeiros independentes, como El País, BBC, RFI e The Intercept, que tem feito um jornalismo imparcial, não seletivo e não partidário, como é o praticado hoje pela grande mídia brasileira.

Incomodados

Segundo o Brasil 247, a lei em si é ineficaz, uma vez que todos esses sites poderiam ter serviços em português, mesmo sediados em outros países. “Jornalões vão ao STF para excluir El País, BBC, RFI, The Intercept e outros veículos estrangeiros do mercado”, assinala o portal. “Jornalismo crítico, isento e independente, incomoda…”, comentou o jornalista e professor Gabriel Priolli, em seu Facebook.

Cartão corporativo

Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o líder do PT Afonso Florence protocolou ontem, na Mesa Diretora da Câmara, requerimentos dirigidos ao ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) com questões sobre os gastos com publicidade e com cartão corporativo nesses seis meses do governo Temer, além de pedir informações sobre contratos de publicidade de TVs, rádio, revistas, jornais e blogs.