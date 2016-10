Abraão roubou capacete de policial militar e foi preso

Abraão Souza Araújo de 20 anos, vulgo o “bola”, foi preso na noite de segunda-feira 31, por roubar um capacete no conjunto Universitário.

Segundo a vítima que é um policial militar, ele foi comprar ração em um mercadinho e parou a motocicleta na entrado do comércio e deixou o capacete na motocicleta, e quando voltou já não estava mais.

O policial então puxou as imagens da câmera de segurança do comércio e identificou o larapio, na mesma hora ele saiu fazendo uma busca pelo o bairro e 20 minutos depois ele prendeu Abraão com o capacete ainda não mão.

Uma guarnição do 4º Batalhão foi acionada e prendeu “bola” que foi levado para DEFLA, na delegacia Abraão falou que tinha um sonho de compra uma motocicleta mas como não tinha condição ele viu o capacete e não pensou duas vezes e pensou, vou começar a realizar meu sonho de compra uma motocicleta começando pelo capacete. Mas para azar de “bola” o sonhou durou pouco ele já tem várias passagens por furto.

Selmo Melo