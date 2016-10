Presidente do Barça: “Neymar é melhor que CR7″

Em entrevista ao jornal inglês Daily Telegraph, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, rasgou elogios ao momento de Neymar dentro de campo.

“Quando falamos da La Liga (Campeonato EspanhoL), fico muito feliz porque os melhores jogadores do mundo jogam aqui. Messi, o número um. Para mim, Neymar, número dois. Cristiano Ronaldo, número 3. Suárez, Bale, Busquets, Iniesta, Griezmann… Então os melhores jogadores do mundo estão jogando na Liga”, destacou o cartola.

+ Jornal espanhol: lista de inimigos de Neymar cresce a cada semana

Embora elogiado pelo patrão, Neymar tem sido duramente criticado pela imprensa espanhola devido a polêmicas recentes, como a provocação à torcida do Valencia, que resultou em uma garrafa atirada no campo, e o empurrão pelas costas que fez o zagueiro do Granada Rúben Vezo cair escadaria abaixo no Camp Nou.

O Barcelona vai a campo nesta terça feira pela Liga dos Campeões, na partida de volta contra o Manchester City, fora de casa, às 17h45 de Brasília.