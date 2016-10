Tião Viana trata sobre obras e convênios do PAC e Proacre

Durante audiência nos Ministérios do Planejamento e Cidades, na manhã desta segunda-feira, 31, o governador Tião Viana tratou a respeito das obras e convênios do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1 e PAC 2) e do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Acre (ProAcre). A chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira, acompanhou as agendas.

No Ministério das Cidades, Tião Viana tratou a respeito dos contratos e convênios que estão em vigor, relativos ao saneamento, à mobilidade, habitação e à infraestrutura no estado.

“O objetivo foi tratar da continuidade dos convênios que estão em execução e marcar um encontro das equipes técnicas para alinhar o término da execução desses contratos e as respectivas prestações de conta, bem como os prazos para a execução final dos serviços”, explicou Márcia Regina.

Já no Planejamento, Tião Viana se reuniu com o secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Internacionais, Carlos Eduardo Lampert, com quem falou a respeito do ProAcre.

Na ocasião, houve por parte do governo do Acre um pedido de prorrogação do prazo e finalização do programa, que já se encontra nos últimos 10% de execução, e é preciso prorrogá-lo para fechar os procedimentos.