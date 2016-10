TJAC promove festa em homenagem aos servidores

Ambiente foi preparado com diversas atrações visando o bem-estar e a confraternização dos profissionais do Judiciário Acreano.

Em clima de muita alegria e criatividade, a Presidência do Tribunal de Justiça do Acre, através do Programa Qualidade de Vida, homenageou os servidores da Justiça Acreana, numa memorável festa alusiva ao Dia do Servidor Público, ocorrida na quinta-feira (27), no Palácio da Justiça. O plenário lotado, a música, os sorrisos que iluminavam os rostos dos presentes, as cores, a dança, o desfile de moda, tudo contribuía para um ambiente agradável, descontraído e de paz.

O ambiente foi carinhosamente preparado visando o bem-estar e a confraternização dos presentes. A equipe da Gerência de Qualidade de Vida (Gevid), com suporte da Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial, inovou na decoração, com destaque para a recepcionista confeccionada artesanalmente com balões, uma verdadeira obra de arte, cuja missão era saudar os convidados.

A desembargadora-presidente Cezarinete Angelim não escondeu seu contentamento ao proferir o discurso de abertura, mas principalmente assinalou o propósito da iniciativa. “As atividades promovidas aqui são a extensão daquilo que tem se pautado esta gestão desde o início: a elevação do servidor como prioridade máxima. Não por acaso, as diversas ações, projetos e programas que foram implementados nestes 21 meses ininterruptos de trabalho, consolidado pela certeza de que os profissionais que atuam no Poder Judiciário Acreano são o maior patrimônio da instituição; são nossas mãos, nossos braços, nossos pés, como tenho dito. mas também a verdadeira coluna vertebral que edifica e projeta o Tribunal para o futuro”, disse.

A iniciativa vai ao encontro da filosofia de trabalho implementada pela atual gestão para o Biênio 2015/2017, a qual se baseia na alteridade (olhar o outro na sua integralidade), na solidariedade e na justiça fraterna.

A presidente do TJAC também ressaltou que a importância dos serventuários da Justiça para o crescimento da Instituição. “Os servidores são aqueles que assumem papel indispensável na permanente missão de distribuir justiça aos cidadãos, assegurando-lhes os direitos, contribuindo para o bem e a pacificação da sociedade. a justiça acreana se aperfeiçoa na medida em que os relevantes serviços dos profissionais concorrem para atingir os ideais de uma comunidade justa, solidária e fraterna”, asseverou.

De servidor para servidor

A servidora Elaine Cristina, já bastante conhecida por suas participações nos eventos promovidos pela atual gestão, deu sequência a programação com a interpretação da música a “Fé Faz o Herói”, uma composição de Beno e Solange de César, emocionando a todos os presentes.

Na sequência, a gerente de Acervos Ana Lúcia, declamou uma poesia de Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura, em 1945. O grupo de dança da Academia Passo a Passo subiu ao palco a seguir com uma animada apresentação de forró.

O Coral do Judiciário, sob o comando do maestro Israel Lira, inovou no repertório, com uma nova e emocionante versão do hino acreano. Encerrando a sua participação com a execução do clássico “Tributo a Paz”, de Michael Jackson.

Projeto Leis Alimentares

A festa em homenagem ao Dia do Servidor marcou o encerramento do Projeto Leis Alimentares, uma atividade inédita promovida pela atual gestão em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), que teve o objetivo de fomentar hábitos saudáveis entre os profissionais da Justiça Acreana.

Juntos, cerca de 40 participantes eliminaram 41,4 kg, sendo que os maiores perdedores foram o diretor Judiciário, Victor Minikoski, e a servidora Simony Lima, que obtiveram os melhores resultados com a reeducação alimentar (ele eliminou nove quilos, e ela, sete).

As palestras ocorreram semanalmente, por um período de dois meses, na Escola do Poder Judiciário (Esjud) e a principal ferramenta foi o Guia Alimentar para a População Brasileira, um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde como diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável.

A nutricionista Flávia Dias, coordenadora do projeto, agradeceu a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim pela oportunidade de desenvolver o projeto no âmbito do Poder Judiciário Acreano, e se disse satisfeita com os resultados obtidos. “Foi muito gratificante, vocês me presentearam com o esforço de vocês”, declarou.

Oficina de Dança

Na ocasião também foi apresentado aos servidores a Oficina de Dança, outro projeto também desenvolvido pelo TJAC em parceria com a UFAC, na pessoa da professora Norma Tinoco. “Comprovadamente quem dança é mais feliz”, declarou Norma convidando aos presentes a participar da oficina, que ocorre às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h, na Esjud.

O público foi brindado com apresentações de dança contemporânea e de forró de integrantes do Núcleo de Dança da Universidade Federal do Acre.

A atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre mudou a dinâmica da realidade de servidores e magistrados, no que diz respeito à promoção do bem-estar, saúde e qualidade de vida. Diversas ações foram implementadas nessa perspectiva no Biênio 2015-2017, como o Coral, Dança, Teatro, Oficina de Cor, Ginástica Laboral, Feira Orgânica e Feira de Artesanato. Também integra a agenda a Oficina de Cor, realizada de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h, na Esjud, sob a coordenação do artista plástico Babi França.

Sorteio de prêmio e desfile de moda

Um sorteio de prêmios movimentou os momentos finais do evento, num clima de muita descontração e harmonia. Além dos brindes arrecadados por meio de colaboradores, a Presidência acrescentou quatro presentes surpresa, aumentando ainda mais o clima de euforia dos participantes.

Mas foi o desfile de moda, organizado por Íris Tavares, com a participação efetiva de servidores, que arrancou aplausos de todos. Os servidores exibiram na passarela não apenas belos trajes, mas principalmente a alegria integrar os quadros da atual gestão.

Lista de servidores participantes

– Milene Moura (Gevid)

– Rosangela Raulino (Gevid)

– Cecília Ribeiro (Dipes)

– Nayane dos Santos (Dipes)

– Tarssio da Silveira (Dipes)

– Michael Ribeiro (Gedep)

– Annete Vale (Corregedora)

– Iris Acácio (Drvac)

– Neuza de Oliveira (Cejusc)

– Francisca de Oliveira (Gecon)

– Nete (Recepção)

– Lúcia (Dijud)

Ao final da programação, a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim convidou aos servidores presentes para a foto oficial e para desfrutar de outros ambientes preparados exclusivamente para o registro do evento.