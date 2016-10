Governo anuncia construção de creches na Cidade do Povo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), anunciou a construção de duas novas creches na Cidade do Povo. A ordem de serviço deve será assinada nesta terça-feira, 1.

Cerca de R$ 5 milhões estão sendo disponibilizados por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Ministério da Educação, que visa aprimorar a infraestrutura escolar para melhoria do ensino.

“Uma grande satisfação observar que crianças que moravam em uma situação difícil, às margens de rios e igarapés, agora, residem na Cidade do Povo, possuem os equipamentos públicos necessários para manter uma qualidade de vida”, destaca o titular da Seop, Leonardo Neder.

O gestor informa que a localidade possui duas creches, e essas novas unidades educacionais vêm atender as novas demandas dos moradores.

“Nesta nova etapa, 224 crianças receberam o atendimento pedagógico em turnos distintos enquanto 112 crianças estudaram em tempo integral, onde as vagas serão destinadas a crianças na faixa etária 0 a 5 anos e 11 meses”, relata Leonardo Neder.

As duas novas unidades possuirão ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala multiuso, repouso, sanitários, fraldários, lactário, refeitório, pátio coberto, parque, entre outros ambientes.