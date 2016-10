Equipe da embaixada dos Estados Unidos se prepara para visitar o Acre

Uma equipe de diplomatas e assessores da embaixada dos Estados Unidos no Brasil se prepara para conhecer o Acre em novembro. O anúncio foi feito pela chefe da Casa Civil do Estado, Márcia Regina, em reunião com representantes em Brasília nesta segunda-feira, 31.

Márcia Regina se reuniu com a diplomata Richa Bhala e os assessores Francisco Sadeck e Amanda Osório para definir os detalhes da missão.

O grupo americano pretende visitar o Acre entre 20 a 22 de novembro. Além de conhecer o estado, eles terão a oportunidade de observar a atuação de políticas públicas na área econômica e de avanços sociais.

Eles também estão interessados em saber sobre a experiência do Acre com sua região de fronteira, com um enfoque no trabalho realizado durante a chegada de mais de 30 mil haitianos e africanos entre 2010 e 2014.

“Vai ser muito oportuno receber a visita dos diplomatas americanos, tendo em vista a recente visita do governador Tião Viana à Califórnia. Será um momento não só para conhecerem o Acre, mas para gerarem oportunidades e parcerias nas áreas econômicas e técnico-científicas”, conta Márcia Regina