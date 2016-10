Epitaciolândia: prefeito eleito teme armadilhas da atual gestão

O deputado federal César Messias acompanhou o prefeito eleito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB) a uma visita ao Tribunal de Contas para aconselhamento sobre medidas emergenciais a serem adotadas no início da nova gestão municipal. Tião Flores expressou, principalmente, a preocupação com o aumento aos servidores determinado pelo prefeito André Assem, nos últimos dias deste mês e que pode inviabilizar a administração no próximo ano.

Brasileia está com os limites da Lei de responsabilidade Fiscal estourados há muito tempo e o prefeito atual já havia sido alertado pelo TCE de que não poderia ampliar gastos com pessoa, que já ultrapassam em muito os 60%, acima do teto de 56% fiados em lei.

A preocupação do novo prefeito é que essa e outras armadilhas estejam armadas para aparecerem logo após a sua posse. O deputado César Messias pediu que o TCE monitores os prefeitos que estão deixando os cargos para que não façam ações que prejudiquem os sucessores.

A situação da prefeitura de Epitaciolândia é caótica e, a conselho do TCE, o prefeito Tião Flores, assim que assumir, deve promover uma auditoria completa na gestão municipal.