Eletrobras Distribuição Acre investe 1,7 milhões na revitalização de rede em Acrelândia

Em uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 31, a Eletrobras Distribuição Acre realizou a entrega da obra de revitalização da rede urbana de distribuição de energia no município de Acrelândia. Foram investidos 1,7 milhões, com o emprego de uma das mais modernas tecnologias de construção (redes compactas de média tensão e multiplexadas baixa tensão).

O ato contou com a presença de representantes da Eletrobras, do Conselheiro Ivan Carvalho, membro do Conselho de Consumidores do Estado do Acre e do Prefeito em exercício Donizete Melo, além de autoridades municipais. O prefeito e o Conselheiro receberam a obra simbolicamente.

A Eletrobras Distribuição Acre realizou o reforço de 23,3 km da rede de baixa e 3,4 Km da rede de média tensão, instalou 36 postes novos, substituiu outros 181, reformou e criou um total de 65 circuitos.

Para o prefeito a obra representa a melhoria na distribuição de energia no município com a diminuição nas interrupções e oscilações. “É um beneficio que vai ajudar muito a população, além do desenvolvimento dos empreendimentos locais”, comentou.

O engenheiro Neimar Dantas, gerente de construção, informou que, a Distribuidora também ampliou a rede e a disponibilidade de potência, tornando a rede mais estável e segura. “Esses investimentos trarão reflexos positivos nos indicadores de qualidade, beneficiando a população. Fruto de intenso trabalho dos funcionários da Eletrobras, empresas e profissionais parceiros”, destacou.