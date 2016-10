Aplicativo pode dar descontos de até 40% em multas de trânsito

Nesta terça-feira (1º), o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lança o aplicativo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Os motoristas cadastrados receberão as notificações em tempo real e também terão a oportunidade de pagar as multas com desconto de até 40%.

Neste primeiro momento, a aplicativo está disponível apenas para motoristas dos estados de Minas Gerais e Santa Catarina.

Com o objetivo de modernizar e agilizar o processo de notificação, que atualmente é feito por meio de cartas, quem instalar o app e se cadastrar fará parte do novo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) de multas, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em setembro. Com isso, o cidadão não receberá mais a carta de notificação da infração e nem a multa pelos Correios, via carta.

O sistema não fará também notificações por e-mail ou SMS no celular, como previsto anteriormente na Resolução 622 do Contran. Para conseguir o desconto, o motorista não poderá apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração.

O aplicativo Sistema de Notificação Eletrônica está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e poderá ser baixado na Google Play e na Apple Store.