PRF inicia Operação Finados 2016

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza nos dias 1 e 2 de novembro, a “Operação Finados” nas rodovias federais de Rondônia, com reforço da fiscalização.

O feriado de finados é celebrado anualmente no dia 02 de novembro, sendo notório neste período o aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais. O consumo de bebidas alcoólicas combinado com a direção de veículos é um dos fatores que mais contribuem para o aumento da violência no trânsito, com elevado número de acidentes, feridos e mortos.

De olho nisso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) preparou uma operação onde deve promover o reforço na fiscalização preventiva com vista a reduzir a violência no trânsito e garantir assim aos usuários das rodovias federais maior sensação de segurança, conforto e fluidez no trânsito.

A ação, que deve acontecer entre o anoitecer do dia 1º e a madrugada do dia 2º de novembro terá como foco principal a prevenção de acidentes relacionados à alcoolemia, com realização de comandos e testes de etilômetro. Os policiais estarão atentos também aos excessos de velocidade, uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas, uso dos faróis, bom funcionamento do sistema de iluminação e sinalização por serem infrações que dão causa a acidentes graves.

Independente da realização deste tipo de ação, a PRF alerta para que cada motorista tenha a consciência de sempre respeitar as normas de trânsito, visando sempre a preservação da vida própria e alheia. A auto conscientização é a chave para tornar o trânsito um local mais sadio e seguro para todos nós.