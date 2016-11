Onze dos 26 prefeitos eleitos nas capitais têm patrimônio superior a R$ 1 milhão

Segundo declaração de bens entregue ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de milionários cresceu em relação a 2012, quando nove eleitos tinham patrimônio superior à cifra, conforme dados informados ao TSE e já corrigidos pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período.

Ao todo, os bens dos 26 novos prefeitos somam R$ 275 milhões, o que dá uma média de R$ 10,6 milhões para cada novo chefe de Executivo. O valor é 8% menor que na eleição de 2012, quando a soma do patrimônio dos eleitos era de R$ 298 milhões.

Entretanto, a divisão de bens não passa longe de ser igual e, entre o mais rico e o mais pobre, há uma diferença de 17.300%.

Segundo as declarações, o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), é o mais rico, com patrimônio de R$ 179 milhões. Depois dele aparece o prefeito reeleito em Salvador, ACM Neto (DEM), com patrimônio declarado de R$ 27 milhões. Carlos Amastha (PSB), reeleito em Palmas, vem em seguida no ranking com R$ 21 milhões.

Em 2012, um patrimônio de prefeito também se destacava e puxava a média para cima. Trata-se do prefeito de Belo Horizonte, Mário Lacerda (PSB), que declarou bens num total de R$ 157 milhões, em valores corrigidos pela inflação.

Entre os com menor patrimônio em 2016 está o prefeito reeleito de Manaus, Artur Vigilio Neto (PSDB), que declarou bens num valor de R$ 160 mil.

Levantamento feito pelo UOL em setembro revelou que, dos 20 candidatos à reeleição nas capitais, 14 declararam ter perdido patrimônio após os quatro anos de mandato. (Uol)

Veja o patrimônio de cada prefeito eleito nas capitais:

Manaus – Artur Virgílio Neto (PSDB) – R$ 160.784,29

São Luís – Edivaldo Holanda (PDT) – R$ 193.186,48

Recife – Geraldo Júlio (PSB) – R$ 490.500,00

Natal – Carlos Eduardo (PDT) – R$ 1.994.985,41

Rio Branco – Marcus Alexandre (PT) – R$ 485.000,00

São Paulo – João Dória (PSDB) – R$ 179.765.700,69

Fortaleza – Roberto Claudio (PDT) – R$ 601.020,91

Boa Vista – Teresa (PMDB) – R$ 212.627,44

Macapá – Clecio (Rede) – R$ 328.391,74

Porto Velho – Dr. Hildon (PSDB) – R$ 11.261.219,90

Teresina – Firmino Filho (PSDB) – R$ 285.296,13

Palmas – Carlos Amastha (PSB) – R$ 21.093.095,53

Curitiba – Rafael Greca (PMN) – R$ 573.442,75

Campo Grande – Marquinhos Trad (PSD) – R$ 1.400.126,51

Maceió – Rui Palmeira (PSDB) – R$ 835.090,38

Belém – Zenaldo Coutinho (PSDB) – R$ 1.249.574,51

Vitória – Luciano Rezende (PPS) – R$ 672.424,08

Salvador – ACM Neto (DEM) – R$ 27.886.721,62

João Pessoa – Luciano Cartaxo (PSD) – R$ 1.131.560,69

Aracaju – Edvaldo Nogueira (PCdoB) – R$ 951.243,57

Rio de Janeiro – Marcelo Crivella (PRB) – R$ 701.651,81

Cuiabá – Emanuel Pinheiro (PMDB) – R$ 1.357.151,46

Belo Horizonte – Alexandre Kalil (PHS) – R$ 2.787.609,13

Porto Alegre – Nelson Marchezan Jr. (PSDB) – R$ 738.443,90

Florianópolis – Gean Loureiro (PMDB) – R$ 536.744,97

Goiânia – Iris Rezende – R$ 17.871.579,12

Total – R$ 275.565.173,02