Ministério da Agricultura no Acre reforça planejamento

Com o objetivo de organizar e planejar ações voltadas à adoção de técnicas sustentáveis de produção, a fim de contribuir para a redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no setor agropecuário. O plano ABC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vem financiando investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais causados por atividades agropecuárias.

O superintende do Mapa no Acre, Luziel Carvalho disse que está à disposição do Governo do Estado para contribuir de forma que o Acre possa receber esses recursos assim como os demais Estados. O Acre é um dos poucos Estados que ainda não elaborou seu plano e com isso fica inviabilizado de receber os recursos oriundos do Plano ABC do Mapa.

“Tivemos uma reunião com o secretário Carlos Reis para trabalhar a expansão desse Plano para que o Acre possa receber esses recursos o mais rápido possível. Queremos contribuir, já que o Acre é um Estado pujante”, explicou o superintendente.

Carvalho avalia que o Plano desempenha um papel importante no contexto da adoção de práticas e sistemas sustentáveis.

Financiamento

O Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) financiou contratos no total de R$ 12,5 bilhões desde o seu lançamento, em julho de 2010, até abril deste ano. Esse montante corresponde a 61% dos R$ 20,5 bilhões programados até julho de 2016 para crédito por meio do ABC. R$ 12,5 bilhões financiaram 27,5 mil contratos em quase todo o país nesse período. O valor médio dos contratos é de R$ 454 mil por produtor. A área brasileira ocupada com tecnologias do ABC soma 4,3 milhões de hectares.

As linhas de crédito mais procuradas são as de recuperação de pastagens degradadas (RPD), sistema plantio direto (SPD), florestas plantadas (FP) e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). O ABC também tem financiamento para sistemas agroflorestais, junto com a ILPF, tratamento de dejetos animais e fixação biológica de nitrogênio.