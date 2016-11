Cotax no Acre é reconhecida por sua estrutura sustentável

A Contax, uma das maiores empresas de CRM e BPO do país, foi reconhecida na categoria sustentabilidade do Prêmio Caio 2016. Listada como finalista, a Contax é uma das vencedoras, ao lado de outras duas empresas. No dia 13 de dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, serão escolhidas as categorias ouro, prata e bronze entre as três vencedoras.

Com a sustentabilidade em seu DNA, a Contax foi reconhecida pelo projeto Contax Qualifica, que tem como objetivo principal contribuir para a capacitação de mão de obra em Recife. A iniciativa visa o desenvolvimento de diversas competências que preparem jovens não só para atuar na Contax ou no segmento de contact center, mas no mercado de trabalho como um todo. O programa Contax Qualifica já beneficiou aproximadamente 300 funcionários da empresa no Recife.

“Como uma das maiores empregadoras do país, sempre foi uma preocupação da Contax enxergar o tema sustentabilidade também sob o prisma social. O programa Contax Qualifica nasceu dessa visão e do potencial que enxergamos na transformação dos jovens por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais que lhes permitam acesso a oportunidades”, Roberto Ribeiro, CSO – Chief Sales Officer interino da Contax.

Além da iniciativa de cunho social pela qual foi reconhecida no Prêmio Caio 2016, a Contax teve no último ano uma grande conquista na área de sustentabilidade: o início da operação de uma unidade com estrutura sustentável no Acre, a exemplo do que já acontecia na unidade de João Pessoa, inaugurada em 2014.

No Acre, primeira unidade da empresa na região Norte, há uma planta horizontal possibilita a redução do uso de elevadores e a consequente diminuição da emissão de 654 toneladas de CO2 por ano.

Em ambas as unidades, a água da chuva é reutilizada em sanitários e na manutenção do paisagismo integrado às edificações. Também existe uma priorização da iluminação natural e da fachada ventilada com eixos de circulação definidos, algo que contribui para o menor consumo de ar-condicionado.

O Prêmio Caio foi criado em 1999, com o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais da indústria Brasileira de Eventos e Turismo, proporcionando reconhecimento em seu segmento e na mídia.

A categoria sustentabilidade premia empresas com posturas sustentáveis em todo seu processo produtivo. O vencedor é escolhido por meio de apresentação de cases contendo as estratégias de sustentabilidade, priorizando informações que reflitam o equilíbrio na apropriação de recursos financeiros, sociais e ambientais, soluções e promoções e o histórico de desempenho, repercussão, número e qualificação de pessoas impactadas, geração de negócios, além de outros indicadores de sustentabilidade.