Estudante do IFAC concorre a vaga no Parlamento Juvenil do Mercosul

Estudante do 3º ano do curso técnico em Informática, do Instituto Federal do Acre (IFAC), Igor Felipe Teixeira de Souza, está concorrendo a uma das vagas para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2016-2018. Com apenas 17 anos, o jovem está disputa com outros três concorrentes do Acre, sendo ele o único representante do IFAC. Ao todo, participam 79 adolescentes de todo o país e que estão concorrendo a 27 vagas destinadas ao Brasil no PJM.

Com objetivo de ampliar as discussões conjuntas para promoção de cidadania regional e de uma cultura de paz e respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente, o Parlamento Juvenil do Mercosul é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), que já está em sua quarta edição, e tem aproximado os jovens à experiência parlamentar. Além disso, o projeto também contribuiu para que os integrantes do Parlamento tome decisões coletivas voltadas a melhorias para a sociedade. Tendo sempre como foco central a educação, durante a experiência parlamentar os jovens também irão abordar temas relacionados à inclusão educativa, participação cidadã, direitos humanos, diversidade de raça, etnia e gênero, integração regional e trabalho.

Para que chegasse a etapa de votação, Igor conta que precisou elaborar um projeto que estivesse relacionado ao tema. O jovem explica que ao analisar a realidade vivenciada pelos colegas do Instituto percebeu a necessidade de falar sobre o mercado de trabalho. Por este motivo desenvolveu o projeto “Empresa Junior: preparando para o mercado de trabalho”.

Segundo ele, a proposta visa amenizar as dificuldades encontradas pelos jovens quando necessitam ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho. “Quando o jovem vai ingressar no mercado de trabalho, em muitos casos acaba sendo até o primeiro emprego, encontra inúmeras dificuldades. Dentre elas está, a profissionalização, que acaba sendo uma grande barreira. Devido a esta situação, a minha proposta visa a criação de uma miniempresa que será controlada, gerida e organizada, inteiramente, pelos próprios estudantes”, explica.

De acordo com Igor, os estudos junto ao Instituto Federal do Acre tem contribuído tanto para a conclusão do ensino médio, como também para sua profissionalização. “Nós que tivemos a oportunidade de ingressar no IFAC, uma instituição federal e ao mesmo tempo que também profissionaliza o aluno, acabamos por ter ainda mais vantagens do que muitos jovens que estão concluindo apenas o ensino médio. A falta de experiência profissional é algo que o mercado de trabalho cobra muito, situação que acabamos por não vivenciar na nossa instituição”.

O projeto do estudante Igor Teixeira pode ser conhecido na íntegra, clicando aqui. Já para participar da votação e ajudar o jovem na disputa por uma das vagas do PJM, é preciso também ser estudante, ter entre 14 e 18 anos, e realizar um cadastro através do link: https://goo.gl/iB2w4X. Após esta etapa é só votar. Até o momento, mais de 2,1 mil votos já foram computados para estudantes de todo o país.