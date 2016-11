Mapa mosta time do coração dos 26 prefeitos nas capitais do Brasil

Você sabe qual é o time do coração do prefeito da sua cidade? O blog Pombo sem asate dá uma ajuda. Pelo menos se você mora nas capitais dos 26 estados do Brasil. Com as eleições municipais concluídas, temos um novo mapa de paixão clubística.

O Flamengo lidera, com quatro prefeitos, seguido por Vasco, São Paulo, Botafogo e Coritiba, com dois cada. A curiosidade maior fica por conta de um dos times do coração de Carlos Amastha, prefeito de Palmas e nascido na Colômbia: Junior de Barranquilla-COL. Confira no mapa abaixo:

ACM Neto (Salvador-BA) – Bahia

Alexandre Kalil (Belo Horizonte-MG) – Atlético-MG

Artur Neto (Manaus-AM) – Flamengo e Rio Negro-AM

Carlos Amastha (Palmas-TO) – Junior de Barranquilla-COL, Coritiba e Palmas

Carlos Eduardo (Natal-RN) – ABC

Clécio Luis (Macapá-AP) – Flamengo

Dr Hildon (Porto Velho-RO) – Corinthians

Edivaldo Holanda Júnior (São Luís-MA) – Vasco e Moto

Edvaldo Nogueira (Aracaju-SE) – Flamengo e Sergipe

Emanuel Pinheiro (Cuiabá-MT) – Flamengo

Firmino Filho (Teresina-PI) – Fluminense

Gean Loureiro (Florianópolis-SC) – Figueirense

Geraldo Julio (Recife-PE) – Náutico

Iris Rezende (Goiânia-GO) – Atlético-GO

João Dória (São Paulo-SP) – Santos

Luciano Cartaxo (João Pessoa-PB): Botafogo-RJ e Botafogo-PB

Luciano Rezende (Vitória-ES) – Rio Branco-ES

Marcelo Crivella (Rio de Janeiro-RJ) – Botafogo

Marquinhos Trad (Campo Grande-MS) – Vasco

Marcus Alexandre (Rio Branco-AC) – São Paulo

Nelson Marchezan Junior (Porto Alegre-RS) – Grêmio

Rafael Greca (Curitiba-PR) – Coritiba

Roberto Claudio (Fortaleza-CE) – Fortaleza

Rui Palmeira (Maceió-AL) – CRB

Teresa Surita (Boa Vista-RR) – São Paulo

Zenaldo Coutinho (Belém-PA) – Remo

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Brasília não tem prefeito. O Distrito Federal tem governador.