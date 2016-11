Samsung deve usar crise como oportunidade, diz presidente

O presidente-executivo da Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun, disse nesta terça-feira (1º) que a gigante sul-coreana precisa melhorar, conforme se recupera da custosa retirada do mercado do smartphone Galaxy Note 7.

Sem fazer referência direta aos casos em que unidades do aparelho pegaram fogo ou explodiram, o executivo afirmou por meio de comunicado que os funcionários da Samsung devem olhar para trás e se perguntar se foram complacentes com o trabalho.

“Temos um longa história de superação de crises”, afirmou Kwon. “Vamos usar essa crise como uma chance para dar outro salto ao reavaliarmos e melhorarmos completamente como trabalhamos, como pensamos inovação e nossa perspectiva dos clientes”, completou.

Na semana passada, a líder mundial em smartphones e rival da Apple informou que tem como meta se recuperar rapidamente do recall do Note 7, realizado em outubro. O problema levantou preocupações sobre os sistemas de controle de qualidade da Samsung, bem como derrubou o lucro da divisão de aparelhos móveis para o nível mais baixo em quase oito anos. Até o momento, ninguém na companhia foi responsabilizado publicamente.

A Samsung está expandindo das investigações em torno dos problemas que levaram ao recall do Note 7 para além da bateria, enquanto se esforça para esclarecer o que pode ter sido um dos piores fracassos na história da indústria de tecnologia.

INCIDENTES

No dia 5 de outubro, um Galaxy Note 7 que, segundo seu proprietário, já havia sido substituído em um programa de recall começou a soltar fumaça dentro de um avião da Southwest Airlines que iria de Indiana a Baltimore, nos Estados Unidos.

Após vários incidentes semelhantes e relatos de superaquecimento das baterias, a Samsung interrompeu a fabricação e venda do smartphone.

NOS EUA

Os aparelhos Galaxy Note 7, da Samsung, foram banidos dos transportes aéreos nos Estados Unidos desde 15 de outubro, sob uma ordem de emergência.

A ordem foi anunciada pelo Departamento de Transportes dos EUA e por outras outras agências. Ficaram proibidos os proprietários de carregar os dispositivos na bagagem durante os voos, mesmo desligados. Os passageiros que tentarem transportá-los podem ser multados ou ter o aparelho confiscado.

NO BRASIL

De acordo com a Samsung, o cliente no Brasil que tiver o Galaxy Note 7 pode ter o dinheiro de volta ou trocá-lo por outro aparelho da marca.

Caso o produto tenha um valor inferior ao Note 7, o usuário fica com crédito para comprar acessórios da marca e outros produtos da companhia -como fones de ouvido e bateria extra.

A Samsung afirma que o produto ainda não foi comercializado no Brasil. Caso o consumidor tenha adquirido o Galaxy Note 7 fora do país e queira mais informações a respeito do tema, a empresa pede que entre em contato com a atendimento ao consumidor pelo telefone: 4004-0000 (capitais) e 0800-124-421 (demais cidades). Com informações da Folhapress.