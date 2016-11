Árbitro do Fla x Flu pega suspensão por 60 dias

Após o imbróglio no último Fla x Flu, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou os fatos ocorridos no jogo e decidiu suspender o árbitro Sandro Meira Ricci por 60 dias, que ainda foi multado em R$ 1 mil.

Já o Flamengo foi absolvido. O Fluminense terá de pagar R$ 1 mil por conta de um objeto atirado pela sua torcida em campo.

A confusão começou após o juiz ter ficado indeciso depois do gol do zagueiro tricolor Henrique. O bandeira marcou impedimento, mas ele validou. Em seguida, com ajuda externa, segundo áudio da Rede Globo, ele invalidou o gol que, de fato, era ilegal. O Tricolor chegou a entrar com um recurso no STJD para que o caso fosse analisado, mas o processo foi arquivado.

Com a suspensão, Ricci não apita mais no Brasileirão deste ano.