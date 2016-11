Ordem de Serviço para a BR-364 será assinada dia 18, em Cruzeiro do Sul

O senador Gladson Cameli confirmou ontem, em seu site oficial do Senado, que, no dia 18 de novembro, em Cruzeiro do Sul, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella e o diretor-geral do Departamento Nacional Infraestrutura e Transporte (Dnit), Valter Silveira, vão autorizar a ordem de serviço para recuperação da BR-364, rodovia que liga o Acre ao restante do país. As pendências da licitação que estavam atrasando o anúncio da obra foram resolvidas e o consórcio liderado pela empresa minera CCM vai tocar todos os seis trechos da recuperação da rodovia, de Sena Madureira ao Rio Liberdade, em Rodrigues Alves.

Segundo o site do senador Gladson, na mesma solenidade serão anunciados o começo das obras do Anel Viário entre Brasileia e Epitaciolândia, a manutenção da BR-317 e a instalação da superintendência do departamento do Dnit no estado do Acre. O senador também confirmou que a comitiva irá fazer uma visita técnica na ponte do Rio Madeira para verificar o andamento das obras.

Para Gladson Cameli, esse é o resultado de muito trabalho de todos em prol de melhorias para o estado do Acre. “O nosso compromisso é com as pessoas. Estamos buscando recursos para nosso estado. Fazendo reuniões com os ministros e pedindo que nossas reivindicações sejam atendidas. A bancada acreana sabe de suas responsabilidades e trabalha unida em busca de melhorias para os acreanos”, destacou o senador.

A comitiva que anunciará as obras de infraestrutura no estado do Acre, integrada pelo ministro dos Transportes, Maurício Quintella; pelo diretor-geral do Departamento Nacional Infraestrutura e Transporte (Dnit), Valter Silveira; e pelo senador Gladson Cameli (PP-AC); também irá fazer uma visita técnica na ponte sobre o Rio Madeira para verificar o andamento das obras. “Como prometi estou indo novamente acompanhar as obras. E irei até ela ser concluída, em 2018”, disse Cameli.