No Acre, mais de 60 mil pessoas prestarão o Enem no fim de semana

A edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada nos dias 5 e 6 deste mês em todos os estados brasileiros. No Acre, os portões abrem a partir das 9 e fecham às 10 horas. A prova se inicia às 10h30.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 6o mil acreanos farão a prova. Desses, quase 400 reeducandos que cumprem pena em unidades prisionais do Estado deverão participar.

Remanejamento de candidatos

Devido ao incêndio da Escola Dr. Carlos Vasconcelos, no bairro Quinze, a coordenação do Enem remanejou os candidatos que fariam a prova na unidade para a Escola Edilson Façanha, no Novo Calafate.

Sabatistas

Os sabatistas, pessoas que, por convicção religiosa, guardam o sábado para descanso e oração, precisam chegar ao local da prova junto com os demais participantes, porém, o exame só será aplicado às 19 horas, horário local.

Aulas extraclasse

No Acre, instituições estaduais ofereceram atividades extraclasse com foco na preparação dos candidatos ao exame.

Um exemplo disso são as escolas José Ribamar Batista (Ejorb) e Heloísa Mourão Marques, que desde o início do ano letivo passaram a aplicar aulas de revisão e simulados aos estudantes.

Além disso, foram promovidos “corujões”, que se iniciavam às 19 e só terminavam às 7 horas do dia seguinte. Durante esse tempo, assuntos voltados ao que pode cair no Enem foram discutidos.

A escola Heloísa Marques também passou a aplicar o projeto “Mais Saber: O Enem na sua Comunidade”, que teve como objetivo expandir o ensino para os demais moradores.

A iniciativa funcionou em forma de aulões ministrados três vezes por semana, além de um intensivão durante o fim de semana, que se iniciava às 7 e ia até as 17 horas.