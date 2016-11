Coluna Bom Dia

Atração

Quando se questiona a viagem do governador aos Estados Unidos, é preciso ter a cabeça muito pequena para não se atinar com as incontáveis possibilidades de parceria a vista. O governador de um pequeno estado da floresta amazônica que tem uma proposta de desenvolvimento com ênfase na sustentabilidade é um polo de atração de boas ideias e de propostas de trabalho conjunto.

Google

Por exemplo, o poderoso Google se interessou em fazer um trabalho em conjunto com o governador, que foi recebido pela engenheira chefe Rebecca Moore. Engenharia, para o Google representa alta tecnologia. A conversa girou em torno de dois aspectos importantes; monitoramento de queimadas e o museu do Povo Acreano.

Tecnologia

Com o Google Earth, ferramenta que desvenda os mais recônditos lugares do planeta, a empresa seria uma importantíssima aliada na preservação ambiental. O Geomonitoramento deles é superior á tecnologia disponível hoje. Claro que uma parceria dessas interessa ao Acre.

Museu

No caso do museu, o Google também pode ajudar com as alternativas tecnológicas, realidade virtual, armazenamento e tecnologias de exibição, enfim, coisas que fogem ao mundinho miúdo da política de fim de feira que é a norma de muitos no Estado.

Interesse

Boas notícias atraem boas notícias. Uma equipe de diplomatas e assessores da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se prepara para conhecer o Acre entre 20 e 22 de novembro. A Chefe da casa civil, Márcia Regina, já se reuniu com diplomatas brasileiros e americanos para definir a pauta e os detalhes da visita.

Imigrantes

Os americanos querem saber sobre a experiência do Acre com sua região de fronteira, com um enfoque no trabalho realizado durante a chegada de mais de 30 mil haitianos e africanos entre 2010 e 2014.

Pauta social

Também os avanços ambientais e sociais estarão na pauta da visita. A recente viagem do governador à Califórnia será de grande importância nesse encontro. Essa é a pauta oficial. Claro que há interesses outros dos americanos, que nunca dão ponto sem nó.

Razões ocultas

Uma das razões dessa visita pode estar em uma matéria da Folha de S. Paulo publicada ontem. Diz que o governo americano quer que o Brasil aceite de volta mais de mil haitianos que atualmente se aglomeram na fronteira entre o México e os EUA, tentando entrar em solo americano. Eles estão há dois meses no local.

Saída

O jornal confirma que nos últimos meses, muitos haitianos vêm deixando o Brasil por causa da crise econômica e da falta de empregos. Chile e Estados Unidos são os destinos desses imigrantes. A questão dos haitianos saindo do Brasil foi levantada por autoridades americanas em encontro com o presidente Michel Temer, às margens da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Visto

A matéria analisa que, como esses haitianos estão em situação legalizada no Brasil, muitos com o visto humanitário ou residência permanente, o governo americano quer mandá-los de volta para o país. Eles não podem ser mandados para o Haiti, que passa por uma emergência humanitária após o furacão que afetou o país.

Humanitário

Pois é, muita gente criticou a recepção que o Acre fez a esses imigrantes. Mas parece que o sentimento humanitário anda faltando na nação mais poderosa do mundo.

Solução

Uma solução boa seria a seguinte: o Brasil acolhe de volta os haitianos e os estados Unidos enviam recursos suficientes para que eles sejam cuidados e integrados por aqui, de forma digna e correta. Ou é isso, ou eles ficam por lá, tentado o sonho americano, o que é um direito deles.

Eleita

Eliane Aquino, viúva do ex-governador Marcelo Deda foi eleita vice-prefeita de Aracaju, pelo PT, na chapa de Edvaldo Nogueira, do PC do B, em Aracaju. Deda sempre foi um amigo do Acre, com grande relação de amizade com Tião e Jorge Viana. Sua morte prematura levou um grande quadro do PT ético e vitorioso.

Tião

O governador Tião Viana chegou dos estados unidos com muita disposição. Ontem, deu início á construção de duas novas creches na cidade do Povo, entre outras ações. O Ace é dos poucos estados a manter uma agenda de obras neste fim de ano, quando os governadores estão arrancando os cabelos para equilibrar as finanças.

Esforço

Tanto o governo do estado como a prefeitura de Rio Branco estão fazendo os esforços e ajustes necessários para garantir o pagamento das folhas do funcionalismo neste fim de ano. Para alguns, pode parecer que não passa de obrigação, mas é uma realidade que mais da metade dos estados brasileiros pode não cumprir.

Juízes

Em alguns estados, até a folha da magistratura está sendo parcelada, com protesto dos juízes. Mas tem gente que ainda acha que vive no mundo dos sonhos. Em Belo Horizonte, vereadores querem votar lei para que os edis se aposentem com salário vitalício depois de 15 anos no cargo. Vitalício!

Encrenca

O Tribunal de Contas do estado evitou um desastre. Um prefeito do interior, há algum tempo, estava pronto a editar uma lei que criava o Instituto de previdência municipal. O TCE interveio no momento certo e impediu essa ação, que poderia ter destruído a economia local. O rombo seria milionário.

Fracasso

O fracasso subiu á cabeça do deputado Gehlen Diniz, que assumiu a tarefa de esculhambar o governo, dia sim e outro também, na Assembleia. Depois de escapar da prisão na eleição, de não eleger seus candidatos, de se ver isolado dentro de sua própria família e sem perspectivas para 2018, quer fazer seu nome atacando o governo. Não vai funcionar.

Cemitério

Um prefeito eleito do interior, que já anunciou que a prioridade do início de sua gestão será a construção de um novo cemitério, deve receber uma salva de palmas amanhã, no Dia de Finados, das almas enterradas no município. Pena que não dará para ouvir.

Crime

O prefeito de Capixaba, o indigitado Vareda, além de fazer uma administração sofrível, derrotado nas urnas, derrotado politicamente, ainda quer prejudicar o município, a população que um dia foi enganada e votou nele.

Absurdo

Vareda foi procurado pelo senador Gladson Cameli para receber uma verba a fundo perdido de R$ 500 mil da Sudam, a ser liberada ainda este mês. Mas o prefeito disse que não interessava, porque estava em final de mandato e que não tinha interesse político no assunto.

Indignado

O senador ficou indignado e tem dito a interlocutores que nunca tinha visto isso na vida, um prefeito recusar verba a fundo perdido. Esse fato deveria ser divulgado em praça pública em Capixaba. E Vareda perdeu o direito de andar impunemente nas ruas.

BR-364

A assinatura da ordem de serviço da BR-364 será feita dia 18 de novembro, em Cruzeiro do Sul, com a presença do ministro Maurício Quintella, dos Transportes e do diretor geral do DNIT, Valter Silveira. Quem anunciou o fato, com uma foto ao lado dos dois foi o senador Gladson Cameli.

Anel

Na mesma cerimônia, será autorizado o anel viário de Brasileia, dentro dos acertos feitos anteriormente pelo DNIT, incluindo o trabalho do Deracre, o que aliás o senador do PP sempre defendeu.

Superintendência

Ainda será confirmada a instalação da Superintendência Regional do DNIT no Estado e uma vistoria nas obras da Ponte do rio Madeira, no Abunã, com ministro e tudo.

Sem politicagem

Louvando as ações do senador acreano Gladson Cameli e seu empenho, é hora também de acabar com intrigas políticas e disputas que não interessam á população. Chega dessa história de saber quem fez isso ou aquilo, chega de intrigas, tanto da oposição como da parte de alguns políticos ligados ao governo.

Conquista

O Acre é maior que toda a intriga e todas as picuinhas. Toda a classe política deve trabalhar unida pelo bem do Estado, que é pequeno e carente. Por isso, parabéns a todos os que lutaram e ajudaram para que esse momento se concretizasse. A coluna espera que o palanque em Cruzeiro do Sul seja grande o bastante para abrigar a todos.

Projeto

O governo do estado não pode ser esquecido nesse momento, lembrando, no caso específico do anel viário que, se o governo não tivesse doado o projeto da ponte e do próprio anel, a obra não sairia tão cedo.

Governador

Não se pode negar a ação e a influência do governador Tião Viana em todos esses anúncios. Tudo começou com seu empenho e seus pedidos, ainda no governo de Dilma e do PT. A ponte só começou a ser feita por sua obstinação e influência. O mesmo com a BR. Não pode ser esquecido ou relegado nesse momento,

Ciro

A notícia toma volume: o grupo político do ex-governador do Ceará e provável candidato à Presidência em 2018, Ciro Gomes, do PDT, aproveita-se do mau desempenho do PT nas eleições municipais para tentar atrair governadores do partido para sua campanha ao Planalto. Tião Viana, que não pode reeleger-se, está sendo cobiçado.

Aliança

Só para lembrar, o PDT se Ciro Gomes integra a coligação da Frente Popular no Acre. Uma coisa é apoiar, outra seria Tão mudar de partido, o que é impossível, no momento. Mas o PT nacional precisa se posicionar a respeito.

Reeleição

Atualmente, o PT comanda o governo de cinco estados, e somente no Acre não poderá tentar reeleição. O objetivo do grupo de Ciro é se aproveitar do temor dos governadores de não conseguirem se reeleger pela sigla, devido ao sentimento antipetista que tomou parte de alguns setores da sociedade. Seria uma aliança de esquerda.

Vazio

O balanço da situação dos Institutos Médicos Legais mostra que alguns estados, como Acre, o Alagoas e Maranhão integram a lista de regiões onde há o que se chama de “vazio de serviços”. Pouco IML, poucos profissionais, estrutura precária e muita demanda.

Visitas

As visitas foram retomadas nos presídios do Acre mas com todo cuidado do mundo, pois até na hora de servir o cafezinho estão conseguindo introduzir celulares e outras “cositas mas” nas celas. E, muitas vezes, pondo, erroneamente, a culpa nos visitantes…