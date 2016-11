DHPP prende acusado de atirar contra policial 

Emanuel Bruno da Silva Geraldino, 27, foi preso na manhã desta terça-feira, 01, por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, acusado de tentativa de homicídio qualificado.

No ato da prisão, segundo a polícia, o acusado tentou se livrar de um revólver com seis munições, arremessando-o no telhado da casa de um vizinho, mas a estratégia não deu certo.

A polícia procurava Emanuel Geraldino desde o início da madrugada quando por volta de (1h30min) ele tentou matar um policial civil que investigava a denúncia de organização criminosa em uma área na confluência dos bairros Rui Lino e Tucumã.

“Enquanto observava um imóvel suspeito o agente de polícia acabou surpreendido por um disparo de arma de fogo, que acertou o abdômen de um ex-policial civil que passava informação ao investigador”, explicou o delegado Roberth Alencar, titular da DHPP.

Segundo a autoridade policial, o acusado, confessou a autoria do delito e acrescentou que o revólver utilizado na tentativa de homicídio pertencia ao assaltante Andreoly Matos de Moraes, 27, morto em confronto com a polícia durante assalto a Coca-Cola, em junho deste ano.

A pessoa atingida pelo disparo passou por uma intervenção cirúrgica e esta hospitalizada, sem risco de morrer.