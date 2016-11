Governo irá inaugurar nova unidade penitenciária feminina em Rio Branco

O governo do Estado se prepara para inaugurar, neste começo de novembro, uma nova unidade da penitenciária feminina de Rio Branco, localizada no Complexo Francisco de Oliveira Conde (FOC), com mais 200 vagas.

A informação foi dada pelo secretário de Estado de Segurança, Emylson Farias, e pelo diretor do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Martin Hessel, ao governador Tião Viana, na manhã desta terça-feira, 1.

Além da ampliação das vagas para mulheres no sistema prisional, o Iapen se prepara para adotar um novo sistema de acolhimento às reeducandas que estejam grávidas.

Segundo Hessel, as mulheres terão um novo espaço para o período de gestação, mais próximo à maternidade Bárbara Heliodora, onde também poderão ficar com seus bebês pelos seis primeiros meses após o parto. O programa de acolhimento deverá entrar em funcionamento nos próximos 45 dias.

“Nos próximos dias será inaugurada a nova unidade do presídio feminino, que vai melhorar o funcionamento do sistema de acordo com a lei de execuções penais.

E a Casa Abrigo para gestantes e crianças de colo dará um tratamento mais humanizado nesse período”, conta o diretor do Iapen.

Farias reforça: “Existe uma preocupação do governo do Estado no que diz respeito a cuidar das pessoas que estão ali dentro, ao mesmo tempo que temos o fortalecimento da segurança interna. Tivemos a contratação de 220 pessoas para o Iapen, e essas novas ações só trarão melhorias”.