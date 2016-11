Prefeitura da Capital buscará parcerias com a iniciativa privada

As propostas do Executivo Municipal que sinalizavam com a possibilidade de expansão das Parcerias/ Público/Privadas (PPP’s) ainda, não foram encaminhadas para a Câmara Municipal de Rio Branco.

Porém, três propostas agradaram o setor privado, a primeira que permite a geração de energia limpa com a utilização do gás metano gerado na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE), que permite a iluminação de um bairro com 500 unidades residenciais; a segunda que garante a troca da iluminação pública, por lâmpadas de Led, que garantiria uma redução de 50% no consumo e a terceira que foi permitirá a exploração do serviço funeral.

Para vigorar na próxima legislatura, o prefeito Marcus Alexandre tem que encaminhar a proposta, antes do recesso parlamentar.

“Acredito que as propostas não enfrentarão resistência dos parlamentares da Casa porque aprovamos um projeto que permite a exploração dos espaços públicos”, comentou o líder do prefeito na Câmara, vereador Gabriel Forneck (PT-AC).

Segundo ele, todas as propostas que visam aumentar a arrecadação do município e melhorar os serviços prestados à população sempre contam com a simpatia dos pares. Destacou que o projeto permite à iniciativa privada explorar a publicidade, mas, em troca, garante a manutenção. “Reduzimos significativamente a polui- ção visual em nossa cidade”, destacou o líder do prefeito, Marcos Alexandre, no Legislativo Municipal.

As PPP’s poderão ser uma alternativa para as prefeituras melhorarem a arrecadação, nesta época de crise econô- mica. Os representantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre, em parceria com as universidades (pública e privada), montaram um Grupo de Trabalho (GT) para apresentar sugestões ao projeto do Executivo Municipal. A ideia é construir pontes nos pontos discordantes, mas sempre levando em conta as peculiaridades regionais.

Os parlamentares começaram a debruçar sobre a peça orçamentária do ano que vem, mas o percentual é de apenas 1% maior que do ano passado (exercício de 2016). A proposta estima um montante de R$ 790.334.734,00 para serem rateados nas prioridades do Executivo Municipal que elegeu os seguintes pontos: Saúde, com R$ 85.473.940 Educação, com R$133.553,031; Infraestrutura e Serviços Urbanos, com 92.751.160,00.