IDM abre seleção para cadastro de reserva para mediador

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) abriu as inscrições para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para o cargo de mediador horista para a zona urbana e rural.

Os interessados têm até o dia 4 para encaminhar a documentação exigida pelo edital divulgado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o edital, a pessoa precisa se candidatar a uma das vagas encaminhando a ficha de inscrição, cópias do RG, do CPF, do comprovante de escolaridade e demais documentos que comprovem a experiência.

A publicação informa que as vagas disponíveis são para Sena Madureira, por isso a pessoa deverá efetivar o interesse encaminhando a documentação para o Nú- cleo da Secretaria de Estado de Educação, que fica na Avenida Avelino Chaves, nº 690.

Os candidatos deverão apresentar formação na área da educação para assumir o cargo.

Os selecionados terão os nomes divulgados no Diá- rio Oficial do Estado, pelo site www.diario.ac.gov.br e no site do Instituto Dom Moacyr Grechi www.idep. ac.gov.br. A data para a publicação do resultado final é o dia 16.