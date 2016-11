Assalto com reféns em casa de empresário dura mais de duas horas

Na noite desta quarta-feira 02/11, quatro homens armados invadiram a casa do empresário Paim que é dono da livraria Paim, que fica localizada no conjunto Castelo Branco.

Segundo informações, na hora do assalto só estavam a filha do empresário o filho com a namorada e mais um amiga na casa, os quatro bandidos conseguiram entrar e rendem as pessoas, mas durante o assalto uma das vítimas teria conseguido escapar.

A vítima segundo informações, seria a namorada do filho do empresário, ela conseguiu aciona a polícia militar que rapidamente chegou até o local e cercou a casa.

Segundo a polícia, era por volta das 21 horas quando foram acionados para atender a ocorrência de assalto, ao chegarem no local os policias se depararam com a situação de assalto com reféns. Foram informados pela vítima que conseguiu sai da casa, que quatro assaltantes estavam dentro da residência e com três pessoas como reféns.

O BOPE foi acionado com várias outras guarnições que começou uma negociação com a polícia e os bandidos. Durante a negociação os assaltantes fizeram algumas exigências como, a presença de um advogado, um representa-te dos direitos humanos, seus familiares e a presença da impressa.

A polícia cedeu as exigências dos acusados em troca eles teriam que soltar um dos reféns. Antes do soltar mais um refém, os bandidos pediram que a polícia mandasse uma carteira de cigarro, que foi atendido pela polícia, e logo em seguida eles liberaram mais um refém sendo o filho do empresário.

Eles continuaram com duas mulheres dentro da casa, então a polícia continuou a negociação com os bandidos para que eles lirerassem as outras vítimas. Toda hora os acusados falavam para a polícia que só iriam se entrega quando chegasse os familiares como mãe e mulher de um dos acusados.

Após a chegada da família os acusados ser entregaram, eles jogaram as armas na área da casa e saíram com as duas mulheres como escudo. Já na rua a polícia conseguiu dominar os acusados e liberar as reféns.

Os quatro homens foram presos e levados para a delegacia central de flagrantes. Segundo a polícia, com os acusados foram apreendidos dois revolves um calibre 38 e um 32, os dois estavam municiados.

Também foi apreendido um carro modelo corsa Classic que foi o carro que os acusados chegaram para comete o assalto que também seria produtor de roubo. Foram cerca de 2 horas e meia de negociações até que eles se entregassem.

Os acusados são: Otávio Augusto Souza de Olanda de 22 anos, Eleison Freitas de lima de 22 anos, Eduardo Freitas da Silva de 19 anos e um menor de 17 anos.

Selmo Melo