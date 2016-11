Polícia Militar prende o camaleão em flarante após assalto

Luís Carlos Ferreira de Araújo de 20 anos, vulgo o “camaleão” foi preso na noite dessa quarta-feira 2, na rua Minais Gerias no bairro Dom Giocondo, por policias militares do 1º Batalhão.

Segundo foi apurado, camaleão já estava acostumado a assaltar as pessoas que desciam na parada de ônibus localizada na rua Minas Gerais, a vítima dessa vez foi uma jovem que descia na parada e segundo ela, foi tudo muito rápido, quando ela desceu do ônibus ele já veio por trás da vítima e bateu com o cabo da faca nas costa dela, já mandando ela entregar bolsa.

De acordo com a vítima, dentro da bolsa tinha uma quantia em dinheiro, celular e outros objetos, depois que pegou a bolsa camaleão fugiu para bairro Dom Giocondo, a vítima acionou a polícia militar que fez uma busca pelo local e encontrou o acusado andando tranquilamente na rua Rio Grande do Sul, a polícia então mandou ele parar, na hora da revista os policiais encontram a faca, ele então foi levado até a vítima que o reconheceu.

O acusado foi preso em fragrante e levado para DEFLA, na delegacia foi descoberto que ele já tem várias passagens e que ultimamente ele estava usando o disfarce do camaleão, quando ele cometia um assalto ele rapidamente ia na sua casa e trocava de roupas e voltava para fazer mais um assalto, mas como a polícia já sabia do plano do camaleão, essa noite ele foi preso em flagrante.

Selmo Melo