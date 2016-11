Acre possui a maior taxa de estupros por habitante do país

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Acre possui a maior taxa de estupros por habitante do Brasil. Em 2015, o estado registrou 65,2 casos por 100 mil habitantes, enquanto que a taxa média do país é de 22,2. Os números foram divulgados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (2). O levantamento revela que o estado está em um grupo de análise com menor qualidade de informação.

O estudo aponta que ocorreram 524 estupros em 2015 no Acre e os números colocam o estado na 18ª posição do ranking. Em comparação ao ano anterior, quando foram contabilizados 478 casos, houve um aumento de quase 10% nos números. Com os casos, o Acre ocupa o 4º lugar entre os estados da Região Norte.

Dos 524 estupros contabilizados, somente em Rio Branco, capital do estado, foram registrados 317 estupros no ano passado. O dado representa um aumento percentual de 21,9% em relação ao ano de 2014, quando foram registrados 260 casos na capital.

O estudo aponta ainda que foram contabilizados em 2015, no Brasil, 45.460 estupros. O 10º Anuário mostra uma diminuição de 9,8% nos números. Em 2014 ocorreram, segundo o estudo, 50.438 casos no Brasil.