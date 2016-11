Plano ABC do Acre deve ser apresentado nos próximos dias

O Acre entra na reta final da elaboração do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC).

Nesta semana representantes da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária (Seap) e da Superintendência do Ministério da Agricultura no Acre participaram de uma reunião para definir os últimos ajustes necessários à redação final do documento.

O Plano ABC, criado pelo governo federal, é composto por sete programas e tem objetivo de ajudar os estados na criação de políticas públicas que tornem possível a produção em pequena, média e larga escala respeitando, conservando e recuperando o meio ambiente.

Durante o encontro, foram discutidos os mecanismos que serão trabalhados entre as entidades para finalização do plano no Acre.

“Nós, enquanto superintendência da agricultura, estamos empenhados em contribuir com o estado da melhor forma possível”, destaca Luziel Carvalho, superintendente do Ministério da Agricultura no Acre.

Entre os programas do Plano ABC estão a recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária-floresta.

De acordo com o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, José Carlos Reis, já existem no Acre diversas experiências produtivas que vão de acordo com as metas do plano.

“Não temos mais como desmatar. O que o estado tem que fazer junto com o setor produtivo rural é aproveitar as áreas degradadas. O Plano ABC vem exatamente ao encontro disso. O que precisamos agora é avançar com o comitê de entidades para terminar a elaboração do nosso documento.”

A expectativa é de que o Plano ABC seja apresentado no próximo dia 17, exatamente em uma área de mais de 500 hectares localizada às margens da BR-317, onde já acontece a integração lavoura-pecuária.