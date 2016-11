CBF leva nova multa por homofobia em jogo da seleção

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que a Confederação Brasileira de Futebol foi multada mais uma vez pelo comportamento da torcida da seleção brasileira, que cantou gritos homofóbicos.

Depois da multa de 20 mil francos-suíços (cerca de R$ 66 mil) pelos cânticos homofóbicos do jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, em 6 de setembro, uma nova punição, agora de 25 mil francos-suíços (R$ 83 mil), foi imposta pela Fifa à CBF no jogo contra a Bolívia válido pelas elminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Além da multa, a Fifa mandou uma nova advertência à CBF.

A CBF também foi multada em 15 mil francos-suíços (R$ 50 mil) por conceder entrevista fora de um dos locais oficiais no duelo contra a Venezuela, fora de casa, em 11 de outubro, pelas eliminatórias.

No relatório de punições da Fifa nas eliminatórias para a Copa, já constam 26 casos de homofobia da torcida.

Albânia e Croácia – 50 mil francos-suíços cada (R$ 166 mil) foram os países que mais tiveram que gastar com punições por mau comportamento da torcida.

Kosovo, Estônia, Ucrânia, Paraguai, Chile, Argentina e Irã foram os outros multados.