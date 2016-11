Maioria é a favor de proibir réu de ocupar Presidência

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta quarta (3) a favor de medida que impede parlamentares réus em ações penais de assumir a presidência da Câmara, do Senado e do Supremo.

Seis dos 11 ministros da Corte votaram dessa forma. O julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Não há data para retomada da análise.

Com isso, a decisão, mesmo que majoritária, não afeta o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Renan Calheiros.