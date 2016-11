IDM-AC lança novo processo seletivo para Mediador Horist

Mediate lançamento do Edital Nº 004/2016 – PEP, o Instituto Dom Moacyr Grechi (IDM), no Acre, realiza novo processo seletivo para Mediador Horista. O auxílio é de R$ 25,00 por hora/aula.

A seleção visa provimento de uma vaga imediata e duas para cadastro reserva.

Inscrições devem ser efetivadas no período de 03, 04 e 07 de novembro de 2016, no horário das 8h:30min às 11h:30min e de 14h:30min as 17h:30min para os demais município e 7h:30min às 11:00h e de 13:00h as 17:00h para o município de Cruzeiro do Sul, no Centro de Educação Profissional CEFLORA, na Rua Paraná, nº 865, Bairro 25 de agosto.

Os candidatos serão selecionados através de Análise Documental.

Informações complementares estão no edital, lançado no DOE-AC.

Os resultados do processo seletivo serão publicados nas páginas do Diário Oficial do Estado do Acre www.diario.ac.gov.br e no site do Instituto Dom Moacyr Grechi www.idep.ac.gov.br.

O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período conforme necessidade da Instituição.