Violência derruba secretário de Segurança em Rondônia

A crise de violência que atinge Rondônia provocou uma importante baixa essa semana. O secretário de Segurança Pública, Delegado Antônio Carlos dos Reis foi exonerado pelo governador Confúcio Moura, que nomeou para seu lugar o Coronel Bombeiro Lioberto Ubirajara Caetano de Souza. A justificativa oficial foi a necessidade de reforma administrativa, mas havia uma situação política e administrativa insustentável com o secretário anterior, incapaz de dar respostas para a violência e a guerra de facções que atingem o estado.

Lioberto integra o Corpo de Bombeiros do Estado desde 1992. O novo secretário também foi coordenador estadual da Defesa Civil e ex-diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER). Na atualidade, ele realizava atividades na coordenação do Programa de Desenvolvimento Socioambiental Integrado (PDSI) na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

Enquanto a crise grassa na área de segurança em Rondônia, no Acre a integração no setor é perfeita e o estado vem conseguindo fazer o enfrentamento com o crime organizado, restaurando a ordem pública.