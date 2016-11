O senador Gladson Cameli, atendendo a uma reivindicação do Deputado Nicolau Junior, anunciou na manhã desta quinta-feira, 3, que vai destinar R$ 8 milhões em emendas, do orçamento de 2018, para a implantação do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Cruzeiro do Sul.

Um sonho de todas as nossas famílias e, principalmente para juventude. Em conversa com os representantes da Ufac que se comprometeram em viabilizar o projeto de implantação do curso.