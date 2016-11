Acre melhora nota, mas cai em ranking de infraestrutura

Embora tenha melhorado sua nota de avaliação, o Acre encontra-se em 24º lugar no ranking dos estados que oferecem a melhor malha de infraestrutura do País, segundo o estudo da consultoria Macroplan ‘Desafios dos Estados’, divulgado, ontem, pela revista Exame, em seu site exame.abril.com.br. São Paulo lidera a primeira posição segundo o estudo, que revela um salto no setor na última década e constata que o Brasil ainda está longe de reverter anos de atraso em infraestrutura.

A nota do Acre no ranking da consultoria subiu de 0,426, para 0,476, ao longo de dez anos, mas o Estado caiu sete posições no levantamento, da 17ª para a 24ª posição. O Acre só está à frente de Pará. Amazonas e Amapá. O levantamento mostra que todos os cinco primeiros do ranking são Estados do Sudeste e Sul, à exceção do Distrito Federal.

Design: Rodrigo Sanches

Fonte: Desafios da Gestão Estadual 2016 – Macroplan

O Acre não consegue superar a taxa mínima, considerada crítica pelo estudo, que é de 0,548, considerada crítica pelo estudo. Em 2014, apenas cinco estavam nessa situação. Os avanços estaduais nos últimos dez anos, contudo, não foram suficientes para tirar o Brasil do quadro de atraso no setor. Segundo cálculo da consultoria InterB para o anuário Exame de infraestrutura, o País precisaria investir R$ 340 bilhões por 20 anos seguidos para chegar a um patamar de infraestrutura semelhante ao de países como Portugal.

Para chegar ao ranking, a Macroplan levou em conta o desempenho dos Estados em seis variáveis: proporção de rodovias pavimentadas, qualidade das rodovias, acesso à internet, domicílios com pelo menos um telefone fixo/celular, número de interrupções de fornecimento de energia elétrica por ano e horas por ano que os usuários passam sem acesso à energia elétrica.