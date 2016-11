Perpétua nega ter participado da “farra das passagens”

A ex-deputada federal Perpétua Almeida divulgou nota em que contesta a inclusão de seu nome na lista de ex-deputados federais envolvidos na chamada “farra das passagens” da Câmara Federal.

A Procuradoria da República na 1ª Região denunciou 443 ex-deputados por uso indevido de dinheiro público. Os ex-parlamentares são acusados por peculato. Na lista de denunciados, estão o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos do governo Michel Temer, Moreira Franco, o prefeito reeleito de Salvador, ACM Neto (DEM), o ex-ministro Ciro Gomes, os ex-deputados Antonio Palocci (PT) e Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – ambos presos na Operação Lava Jato. Do Acre estão os na lista os ex-deputados estão os ex-deputados federais Ilderlei Cordeiro, Perpétua Almeida e Henrique Afonso

Perpétua diz que quando chegou na Câmara Federal obedeceu ao Regimento da Casa, que instruía como utilizar a cota destinada à passagens, que já funcionara desde que o Congresso Nacional existe, há mais de 100 anos. “Cumpri-o com precisão e transparência”. Diz ela.

A seguir, a nota de Perpétua Almeida:

“Meus 12 anos de deputada federal foram de total transparência e respeito ao patrimônio público. Meus saudosos pais me deixaram como herança a honestidade e o dever de fazer sempre a coisa certa.

A imprensa nacional tem divulgado que o MPF denunciou mais de 400 ex-parlamentares que por não terem mais foro privilegiado, têm seus nomes publicados nos jornais, acusando-os de uso irregular da verba destinada a passagens aéreas. Por ser meu costume deixar claro minhas ações públicas, obrigo-me a esclarecer:

- Quando cheguei na Câmara Federal obedeci ao Regimento da Casa, que instruía como utilizar a cota destinada à passagens, que já funcionara desde que o Congresso Nacional existe, há mais de 100 anos. Cumpri-o com precisão e transparência;

- Minhas ações de mandato foram dedicadas à servir o Acre, e mesmo fazendo o trecho semanal Brasilia/Rio Branco/Brasilia, procurávamos comprar os bilhetes com antecedência e portanto com preços mais baratos, assim, economizando, conseguia ter condições para atender aos que necessitassem sair do Acre para tratamento de saúde e também para participarem de congressos, reuniões ou outros eventos em outros estados. Também ajudamos com a vinda de palestrante para seminários diversos que realizamos no nosso estado e algumas outras atividades públicas de interesse geral. Meu mandato sempre publicou as denúncias dos altos valores das passagens para o Acre e propus uma CPI na Câmara para que se investigassem os preços abusivos;

- É sabido por todos que alguns parlamentares abusaram, e o escândalo conhecido como “Farra da Passagens” veio a público quando um determinado parlamentar levou uma caravana de modelos famosas para o carnaval em seu estado. Desde então a regra mudou, sendo permitido somente o uso da cota pelo titular do mandato e sua equipe. Me adequei a regra e cumpri-a rigorosamente;

- O escândalo motivou o MPF a investigar e denunciar os parlamentares no exercício do mandato daquela época, por isso uma lista tão extensa está sendo divulgada. Outros parlamentares daquela época, mas Ainda com mandatos atualmente, não aparecem na lista por ainda terem foro privilegiado, conforme a Constituição brasileira.

Continuo à disposição para quaisquer esclarecimentos, visto que minha vida pública sempre foi transparente.

Abraços

Perpetua Almeida”