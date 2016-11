Pista de automodelismo será construída na Arena de Esportes Radicais

Espaço já conta com equipamentos para a prática de arrancada, tiro esportivo, Wheeling, Motocross, aeromodelismo, som automotivo, rebaixados, moto velocidade, e outros.

O ponto de encontro dos esportes radicais em Rio Branco, a Arena Race, ganhará um novo equipamento público: um espaço específico para a prática de automodelismo; além de uma pista de retorno do arrancadão, que servirá também de acesso para a pista de Motocross e o stand de tiros. O prefeito Marcus Alexandre esteve na Arena nesta quinta-feira, 03, acompanhado dos praticantes dessas modalidades, do secretário de Esporte do município, Afrânio Moura, e de uma equipe da secretaria de Obras, para tratar do início da obra da nova etapa de investimentos na Arena de Esportes Radicais. “As obras serão iniciadas imediatamente. Será mais uma fase de investimentos aqui na Arena. Isso é possível graças ao apoio da Caixa Econômica Federal e do Ministério dos Esportes. Esperamos receber aqui competições e eventos nacionais”, declarou o prefeito. A ida à Arena foi acertada entre o prefeito e os esportistas em visita feita por eles, no início da semana, no gabinete da prefeitura.

A pista de automodelismo terá 40 X 80 metros e atenderá especificações de entidades nacionais, para receber grandes competições. Já a pista de retorno do arrancadão terá 660 metros de extensão, mesma dimensão da pista principal.

O representante dos praticantes do Arrancadão, Adriano Alves, disse que a pista de retorno, proporciona mais segurança para os competidores e para o público. “Isso é mais um avanço. Como só existia a pista principal do arrancadão, depois que corriam, todos os carros tinham que esperar no fim da pista principal até que todos os outros veículos chagassem ao fim. Só então podiam voltar para o início da pista. Agora todos poderão voltar pela pista de acesso”.

Frankie Areal, pai do campeão brasileiro de automodelismo, Igor Areal, de 13 anos, também esteve na Arena de Esportes Radicais com o prefeito Marcus Alexandre e disse que no máximo em dois anos, a pista de automodelismo, deverá receber competições nacionais. “E essa pista deverá atrair muitos praticantes que hoje estão com os carros guardados por falta de espaço adequado para a prática. Meu filho, com certeza vai querer estar sempre aqui”.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura, “quando a Arena estiver completa, somando às modalidades já praticadas hoje, terá ainda um total de dezessete diferentes modalidades esportivas, incluindo patins, skate, rapel e tirolesa”.

Localizada na Estrada do Quixadá, a Arena de Esportes Radicais, inaugurada em 2014 pelo prefeito Marcus Alexandre, tem uma área de 9.243,99 metros quadrados. Além das pistas automotivas, o espaço tem área destinada para estacionamento e eventos diversos, área de convivência com sanitários, lanchonete, administração e depósito, guarita e também galpão com apoio mecânico automotivo.