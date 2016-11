Sesc realiza exposição “Ressignificações das Inutilidades” no Calenarte

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) realiza a exposição “Ressignificações das Inutilidades.”, do artista plástico Danilo de S’Acre. A vernissage acontece dia 4 de novembro, às 19 horas, no salão de exposição do Sesc Centro, e fica exposta para visita do público no período de 5 a 31 de novembro.

A exposição dá prosseguimento ao projeto Calenarte, cujo objetivo é a difusão das artes plásticas no Acre com ações de apoio aqueles que têm a arte como oficio. Além disso, possibilita o acesso do público aos programas educativos.

Danilo de S’Acre é um artista plástico brasileiro, fixado na região amazônica. Aprimorou sua arte, manifestada em telas, ilustrações, gravuras e esculturas, na Itália, onde permaneceu por 13 anos. Utiliza elementos naturais da floresta para compor suas obras. O resultado é uma produção abstrata que nos convida a uma viagem insólita.

A Exposição

O trabalho visual, plástico ou poético tem sempre a configuração de discurso e, nesta exposição, o artista propõe olhares e maneiras diversificadas, percorrendo o que encontra na natureza, na cidade e no rio coisas descartadas e reinventadas com ressonâncias e ancestralidades da sensibilidade artística, desconstruindo e reinventando outras possibilidades.

Objetos jogados no lixo, instalações, pinturas e desenhos estarão neste magnetismo e podem causar recorrências, intervenções ou discordâncias, apropriações para indagações e novas leituras e discursos.