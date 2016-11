Rio Branco recebe Seminário de Início de Mandato

Os prefeitos, vereadores e demais gestores e gestoras dos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard, se reuniram entre os dias 31 de outubro e 01 de novembro, no auditório da Federação da Industria e Comércio do Acre (Fieac) para participarem do “Seminário Regional Para Novos Gestores e Gestoras Eleitos”.

O evento foi organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre e foi inteiramente voltado para novos gestores municipais, secretários e demais servidores que atuam nas áreas: administrativa, licitações, planejamento e finanças. O objetivo foi de tratar das obrigações comuns aos gestores municipais e das rotinas relativas ao encerramento de mandato.

A Conselheira Presidenta do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Naluh Maria Lima Gouveia, frisou a importância desse tipo de capacitação para os gestores.

“Ao longo desses 27 anos de existência, o Tribunal de Contas vem desempenhando um importante papel na sociedade, não só como órgão administrador do dinheiro público, mas criando ações e orientações para que esse dinheiro seja usado corretamente. O Seminário de Início de Mandato foi desenvolvido para que os novos gestores e gestoras tenham a consciência de que a prefeitura, a câmara municipal ou uma secretaria por exemplo, não é um bem pessoal, não o pertence, não é dele, é do povo, e precisa ser gerido com muita cautela e responsabilidade”, frisa.

O prefeito reeleito, Marcus Alexandre, faz uma breve análise de seu mandato e do quanto o Tribunal de Contas é importante para a manutenção das contas públicas.

“As contas da prefeitura de Rio Branco estão sempre de acordo com o que é recomendado pelo Tribunal de Contas, é muito importante esse tipo de transparência pública. Estamos lidando com o dinheiro do povo, o dinheiro é de Rio Branco. O TCE-AC é uma instituição importantíssima e esse evento merece destaque e participação de todos os gestores”.

Os analistas de controle externo, Jeú Campelo, Semíramis Dias, Magali Sampaio, Clisineide Souza, Mário Dantas, Gustavo Maia, Kelly Gouveia e Jaime Fontes, ministraram durantes os dois dias de evento as palestras que compuseram o seminário. Entra elas estão “Recomendações para Transição”, “Transparência Pública Municipal”, “O novo gestor em relação ao Tribunal de Contas”, “Índice de Efetividade da Gestão Municipal”, “O Tribunal de Contas como motivador do desenvolvimento econômico-social regional sustentável”, “Aspectos relevantes para a Gestão Municipal”, “Principais motivos que ensejam condenações”, e “Sistemas de Controle Interno”.