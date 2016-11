Atendimento ao público no Detran será reduzido nesta sexta

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa aos cidadãos que nesta sexta-feira, 4, o atendimento do órgão se encerra ao meio-dia, com a entrega de senhas até as 11h30, em todas as unidades do órgão na capital.

A alteração do horário se fez necessária, pois todos os servidores do departamento participarão de uma capacitação sobre as mudanças da legislação de trânsito que estão em vigor desde o dia 1° de novembro.

“Para atender ao cidadão com mais qualidade, precisamos estar atualizados sobre as novidades do Código de Trânsito Brasileiro, por isso decidimos realizar esse treinamento”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

Na próxima segunda-feira, 7, o atendimento em todos os postos do Detran volta a ser normal: das 7h30 às 16 horas.