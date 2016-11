Coluna Bom Dia

Lá e cá

Em Rondônia, a estrutura de Segurança pública entrou em colapso por conta da guerra entre facções e o caos culminou com a demissão do secretário de Segurança Pública. Para apagar o incêndio no setor, o governador Confúcio Moura nomeou um coronel dos Bombeiros!

No Acre

No Acre, a integração entre as polícias e a sociedade, a participação das forças vivas do estado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, impediu o domínio do crime e o restabelecimento da ordem.

Violência

A violência agora se espalha pelo Mato Grosso e Mato grosso do Sul, este último estado pela proximidade da fronteira com o Paraguai, motor do crime, das drogas e refúgio de chefes de cartéis.

Golpe

Por aqui, ação firme da Polícia Federal, com apoio das forças estaduais, apreendeu um avião em pista clandestina que serviria para bastecer o tráfico vindo do Peru. São ações que fazem a diferença

Brasília

Em Brasília, o governo do Distrito Federal suspendeu as visitas de familiares nos presídios por conta da ação das facções criminosas. Lá também a segurança pública ameaça a estabilidade do governador Rodrigo Rollemberg (PSB).

Estupro

Ainda sobre violência, o Acre foi apontado no 10º Anuário da Segurança Pública como o estado com maior índice percentual de estupros no país. Foi o destaque negativo do estado.

Conhecidos

O secretário de segurança, Emylson Faria explicou ontem que nos crimes de estupro, em 80% dos casos, as vítimas conhecem os abusadores, geralmente gente da família ou que tem proximidade com as pessoas atacadas.

Números

Segundo os números do Relatório, o Acre teve, em 2014, 478 estupros, numero que subiu para 524 em 2015, aumento de 10% em uma taxa que alcançou 65,2 casos por cada cem mil habitantes.

Subnotificado

A situação, não só no Acre, mas em todo o país, pode ser ainda pior, pois esse é um crime reconhecidamente subnotificado, quando as vítimas ou suas famílias se calam sobre o problema. Especialmente quando atinge crianças em que os abusadores são pais, padrastos ou parentes próximos, com poder de autoridade sobre as vítimas.

Social

Mais que um caso de polícia – e realmente é um crime gravíssimo – o problema é social. Não é mais possível manter o silêncio sobre essa questão. A sociedade, por vezes, é leniente com esse crime e não é raro que se culpe a vítima pelo crime. Isso tem que acabar.

Passagens

Pelo menos três ex-deputados federais acreanos estão denunciados na chamada ”farra das passagens aéreas” na Câmara Federal. Há mais gente envolvida, mas que ainda tem mandato e não pode ser processada pela justiça comum.

Ex-deputados

Do Acre estão listados Perpétua Almeida, Ilderlei Cordeiro e Henrique Afonso. Perpétua assim que soube do problema enviou postagem de esclarecimento, que a TRIBUNA publica hoje. Os outros dois deram o calado por resposta.

Astral

O prefeito eleito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro parece estar vivendo seu inferno astral, embora, como evangélico, ele não acredite nisso. Mas é preciso reza forte. Além do escândalo das passagens, na segunda-feira ele será julgado pela denúncia de corrupção ativa e compra de votos de políticos do PSDB.

Sobrou

Aliás, com essa história da passagem pegando Ilderlei e Henrique Afonso, só sobra em cruzeiro do Sul a candidata do PSB e Frente Popular, Delegada Carla Brito.

Califórnia

O governador Tião Viana encontrou na Califórnia um amigo do Brasil, seu colega governador Jerry Brown, democrata de 85 anos e uma fortaleza moral do partido e da política americana. Brown estudou na América latina, que conhece bem e surpreendeu Tião ao falar – e muito bem – de Dom Helder Câmara, o grande apóstolo dos oprimidos, um nome que sempre honrou o Brasil.

Conversa

Tião, que conheceu pessoalmente o arcebispo ficou emocionado e a conversa rolou solta. Brown é uma luz liberal e sucedeu a desastrosa administração de Arnold Schwarzenegger no governo daquele importante estado.

Sem regalias

O governador Brown cumpre seu terceiro mandato, aos 85 anos, Quando assumiu pela primeira vez o cargo, em 1975, Nesse primeiro mandato e até hoje Brown recusou muitos dos privilégios e regalias do cargo, como a residência oficial do governador. Ele morou durante seu mandato em um apartamento modesto ao lado do Parque perto do Capitólio de Sacramento e, ao invés de ir trabalhar em uma luxuosa limusine, foi ao trabalho com seu próprio carro.

Interesse

O governador está interessado na parceria com o Are na questão de reflorestamento, aproveitando a questão dos créditos de carbono e também na geração de energia limpa. Ele intermediou o contato do governador Tião Viana com importantes empresários estaduais e as conversas ficaram muito adiantadas. A Califórnia faz parte do grupo de governadores do GFC.

Repatriamento

O Acre e o Piauí foram os estados pioneiros na questão dos recursos provindos da lei de repatriamento de recursos. Suas propostas foram vetadas pelo governo Temer, mas alguma coisa ainda vai sobrar para os estados, uma vez que o volume de recursos ultrapassou a meta estabelecida. Nas próximas semanas esse montante será divulgado.

Milhões

O Acre espera ter direito a mais de R$ 100 milhões, o que seria um grande alivio financeiro para o Estado.

Municípios

Os municípios já estão para receber seu quinhão do dinheiro repatriado. No Acre, serão mais de R$ 30 milhões, dos quais Rio Branco deve ficar com algo em torno de R$ 17 milhões. Os municípios menores, como Santa Rosa e Jordão receberão R$ 300 mil, em média.

Problema

Mas esse dinheiro já está causando problemas. Os prefeitos eleitos estão fazendo pressão para que a verba só seja liberada no próximo ano. Como macaco velho não mete a mão em cumbuca, eles temem o destino dessa bufunfa se for liberada agora, no apagar as luzes de administrações muitas vezes desastrosas.

Sonho

Já os atuais prefeitos sonham com esse dinheiro para liquidar dívidas e ainda para algumas “bondades” de fim de mandato. Seguro morreu de velho, é melhor esperar a mudança de ano.

Câmara

O presidente da Câmara Municipal, vereador Artêmio Costa, reeleito para o próximo mandato, está agindo bem ao coibir algumas propostas dos novos eleitos. Em especial a tentativa de levar os “padrinhos” deputados que os ajudaram a se eleger para discussões internas no plenário do parlamento municipal.

No lugar

Artêmio está botando as coisas no lugar. Lugar de deputado é na Assembleia, na Câmara, são os vereadores que mandam. Misturar as coisas não é republicano, por mais que os “padrinhos” tenham ajudado e que influenciem seus apadrinhados.

Sem devolução

Outro aspecto correto do fim da gestão do vereador Artêmio. O ex-presidente da Câmara, vereador Roger, gabou-se de ter, ao fim de seu período como presidente, devolvido mais de R$ 500 mil à prefeitura. Isso não acontecerá mais.

Lei

O vereador Artêmio conseguiu aprovar lei que determina que eventuais sobras de caixa sejam aproveitadas no próprio parlamento, para ações essenciais. É o correto, para que não se faça caridade com o chapéu alheio.

Licença

O prefeito Vagner Sales cancelou todas as licenças-prêmios de servidores de Cruzeiro do Sul até o fim do mandato. Quer todo mundo trabalhando. Muitos servidores sentiram-se traídos e enganados.

Destino

Para alguns poucos saudosistas que sonhavam com uma volta do ex-governador Binho Marques á política acreana, a notícia é que isso não vai acontecer. Ele deve ir para Macapá, assumir a secretaria de Educação do prefeito Clécio Luiz, reeleito pela REDE. Do Acre, só a distância.

Fogo

O Ministério da Saúde anunciou em nota pública que no dia 9 de novembro haverá uma reunião dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena para discutir “melhorias da Saúde Indígena”, em Brasília. No Acre, a situação está pegando fogo.

Sibá

Só porque andou jantando com um militar executivo de empresa pública Sibá Machado vai às barbas de Moro, em Curitiba, falar no processo da Lava Jato. O ex-deputado já disse que não tem a mínima ideia do que será falado, mas aceitou depor. Vai como informante, não como indiciado ou acusado, é bom frisar.

Facções

A estatística não mente jamais: O número de presos no Acre é de 873,3 a cada 100 mil habitantes e em Rondônia, 803,8 detentos. Estão são os dois primeiros colocados no ranking nacional de aprisionamento e não por acaso dois epicentros dos embates entre facções criminosas.

Estupros

Os dados acima são do Anuário de Segurança Pública lançado no Dia de Finados. Acaba com a lenda que não se prende no Acre, que a Justiça solta bandidos, que a polícia é leniente. O anuário mostra que não é verdade.

Anuário

Mas o Anuário traz muitos números interessantes. O investimento do Acre nas polícias põe o Estado na 13ª colocação quanto o assunto é melhorar a condição dos agentes. O que mais investiu foi São Paulo: R$ 9,6 bilhões. Lá é mais fácil.

Reunião

Jorge Viana esteve numa reunião com Renan Calheiros que definiu a estratégia de bater no Judiciário e levar uma falsa crise para o Planalto –é o que diz a grande imprensa. Só que JV não compactua com esse tipo de manobra. Muito menos com uma turma estranha como a do PMDB.