Flanelinha sofre tentativa de homicídio no bairro Floresta

Raiemersom Feitosa de Sousa de 20 anos, que trabalha como flanelinha na rua Jose Euzébio no bairro Floresta, em uma rua fica do lado da Via Verde Shopping.

Segundo foi apurado, na noite dessa quinta-feira 03, ele estava sentado em uma cadeira quando dois homens chegaram em uma motocicleta e já foram atirando contra ele que para não morrer saiu correndo, mas um dos tiros pegou na sua costa.

De acordo com uma testemunha, foi muito rápido ele só viu quando o garupa da motocicleta abriu fogo contra e vítima fazendo vários disparos ele logo depois eles fugiram em direção a 3º ponte.

A testemunha contou também que logo depois eles voltaram e passaram devagar pela estrada para ver ser tinham feito o serviço.

Uma ambulância do SAMU fez o resgate da vítima que foi levada para o Pronto Socorro, onde não corre risco de morte, policias militares do 3° Batalhão estiverem no local na tentativa de colher informações para prender os acusados.

Selmo Melo